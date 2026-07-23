»Najnižja točka njunega zakona, sta na robu«: Trump ne more več nadzorovati Melanie, ljudje pa se bojijo njene moči

Zakon ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump je znova pod drobnogledom javnosti. Politični biograf Michael Wolff, avtor odmevne knjige Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše, trdi, da so odnosi med zakoncema trenutno izjemno hladni in da naj bi se komaj še pogovarjala.

Po Wolffovih navedbah naj bi bil njun odnos na eni najnižjih točk doslej, primerljiv z obdobjem kazenskega procesa proti Trumpu zaradi prikrivanja plačil, v katerem je pričala tudi Stormy Daniels. Wolff je v svoji kolumni HOWL zapisal, da je odnos med predsednikom in njegovo ženo verjetno najslabši prav od tega obdobja. Wolff ob tem že dlje časa zatrjuje, da zakonca živita precej ločeno. Po njegovih besedah naj bi spala v ločenih prostorih, Melania pa naj bi veliko časa preživela zunaj Washingtona. Tokrat je šel še dlje in zapisal, da naj bi bila prva dama za ljudi v Trumpovem krogu predvsem nepredvidljiva.

»Vsi v Beli hiši se bojijo Melanie Trump in njene moči – če se jo odloči uporabiti,« je zapisal Wolff. Po njegovih trditvah sodelavci ne vedo, kakšne bodo njene prihodnje javne ali poslovne poteze, zaradi česar naj bi v predsednikovem okolju vladala precejšnja negotovost. Biograf trdi, da niti Donald Trump pogosto ne ve vnaprej, kaj njegova žena načrtuje. Prav njena samostojnost naj bi jo po njegovem mnenju postavljala v poseben položaj: medtem ko lahko predsednik svoje politične sodelavce in družinske člane do določene mere usmerja, naj bi imel nad Melanijinimi odločitvami precej manj vpliva.

Wolff jo zato opisuje kot nekakšen »nepredvidljivi dejavnik« v Trumpovem okolju. Bela hiša Wolffovih navedb ni potrdila. Nasprotno, njen predstavnik je njegove trditve zavrnil. Zato gre poudariti, da so navedbe o domnevni zakonski krizi predvsem Wolffova interpretacija razmer, ne pa uradno potrjeno stanje med zakoncema. Melania sicer tudi leta 2026 opravlja naloge prve dame ZDA in se udeležuje uradnih dogodkov ter vodi lastne pobude.