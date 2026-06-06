Najprej mu je umrl sin, nato še soproga: njegova življenjska zgodba pretrese (VIDEO)

Ameriški igralec John Travolta je te dni razkril, da je svoj novi film Propeller One-Way Night Coach posvetil soprogi Kelly Preston in sinu Jettu, ki ju je izgubil v razmiku zgolj enajstih let.

Čeprav sta ga dve veliki družinski tragediji zaznamovali za vse življenje, hollywoodski igralec pravi, da nikoli ni dopustil, da bi ga bolečina povsem zlomila, ter da še naprej skuša najti razlog za optimizem.

»Onadva sta bila navdih, iz katerega je nastal ta film,« je povedal 72-letni igralec v pogovoru za italijanski časnik La Repubblica.

Najprej mu je umrl sin, nato še soproga

Ko je govoril o tragedijah, ki so zaznamovale njegovo življenje, je Travolta poudaril, da ga težke izkušnje niso zlomile.

»Življenje me je dodobra preizkusilo, vendar po naravi vedno iščem tisto pozitivno, tudi v najtežjih okoliščinah. Nisem človek, ki bi ostal ujet v temi. V temo lahko pogledam, vendar ne izberem, da v njej umrem,« je poudaril.

Njegov najstarejši sin Jett je umrl leta 2009 med družinskim dopustom na Bahamih. Star je bil le 16 let. Jett je trpel za avtizmom, astmo in Kawasakijevim sindromom, po takratnih poročilih pa je doživel epileptični napad in si po padcu v hotelski kopalnici poškodoval glavo tako hudo, da je bilo to zanj usodno. Družina je novo tragedijo doživela leta 2020, ko je Kelly Preston po boju z rakom dojk umrla v 57. letu starosti.

V skoraj 29 letih zakona sta John in Kelly dobila še dva otroka – hčer Ello Bleu in sina Benjamina Hunterja.

Novi film režiral in produciral sam

Gre za polavtobiografsko zgodbo, zasnovano na njegovi mladinski noveli iz leta 1997, ki govori o njegovem prvem letu z letalom leta 1962. Igralec je prejšnji teden na Instagramu objavil, da je film takoj po izidu zasedel prvo mesto med najbolj gledanimi naslovi na Apple TV. Travolta upa, da bo občinstvo s pomočjo filma znova našlo optimizem, za katerega meni, da se danes pogosto izgublja.

»Rad bi, da ljudje znova odkrijejo pogled, poln upanja. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja nismo bili tako obremenjeni z nujo, da v vsem iščemo mračno plat življenja.«