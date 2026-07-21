Najprej Taylor Swift, zdaj še on: nekdanji par je v razmaku dveh tednov stopil v zakon

Pevec britanske skupine The 1975, Matty Healy, je stopil v zakonski stan. Glasbenik se je v soboto na razkošni slovesnosti v Hollywoodu poročil z manekenko Gabbriette Bechtel, s katero je v zvezi od leta 2023. Par je usodni »da« izrekel v razkošni rezidenci Castillo del Lago, nekdanjem domu popzvezdnice Madonne. Med svati je bilo veliko znanih obrazov. Po poročanju Daily Maila je poročni obred potekal na prostem pod znamenitim napisom Hollywood ob sončnem zahodu. Med gosti so bili Charli XCX, člani skupine The 1975, Emily Ratajkowski in supermodel Alex Consani. Po besedah virov sta se mladoporočenca prvič poljubila natanko ob 19. uri. Po izmenjavi poročnih zaobljub je sledilo slavje na istem posestvu.

Healy in Bechtel sta se po devetih mesecih zveze zaročila leta 2024, skupaj pa sta od jeseni 2023, kmalu po tem, ko je glasbenik končal kratko, a medijsko zelo odmevno romanco s Taylor Swift. Prav njuna zveza je več mesecev polnila naslovnice svetovnih medijev, še več pozornosti pa je dobila po izidu albuma The Tortured Poets Department, na katerem je Swift razmerje opisala z ostrimi metaforami in ga primerjala z vtikanjem glave v mikrovalovno pečico ter psihiatrično ustanovo.

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Viri, ki so blizu para, trdijo, da sta mladoporočenca noro zaljubljena in da se odlično dopolnjujeta, zato poroka ni presenetila nikogar iz njunega kroga. »Našel je pravo osebo, ob kateri se je želel ustaliti. Ima vse,« je za Daily Mail povedal eden od njunih prijateljev. Navdušenja ni skrivala niti Mattyjeva mama, britanska igralka in televizijska voditeljica Denise Welch, ki je že po zaroki javno dejala, da je Gabbriette vse, kar bi si lahko želela od snahe. Razkrila je tudi, da je njen sin dal izdelati zaročni prstan z velikim črnim diamantom po meri.

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Zanimivo je, da se je le dva tedna pred Healyjevo poroko poročila tudi njegova nekdanja partnerica Taylor Swift. Večno zvestobo je obljubila igralcu ameriškega nogometa Travisu Kelceju na slovesnosti s približno tisoč povabljenimi, fotografije z njune poroke v Madison Square Gardnu pa za zdaj še niso bile objavljene.