Najskrivnostnejša princesa rodila še enega otroka

Princesa Aleksandra Luksemburška, hči nekdanjega velikega vojvode Henrika in vojvodinje Marie Terese, ter njen mož Nicolas Bagory sta dobila drugega otroka, piše Hello.

»34-letna princesa je v petek, 17. oktobra, rodila drugega otroka, sina, ki so mu dali ime Hélie,« so sporočili z dvora velikega vojvode. Novorojenček se je pridružil sestrici Victorii, rojeni 14. maja 2024.

Par v skladu z odločitvijo, da bo varoval zasebnost družine, še ni delil fotografij dojenčka. Trenutno je princesa Aleksandra sedma v vrsti za prestol.

Na seznam morebitnih naslednikov je prišla šele, ko je njen oče iz spoštovanja do hčerke in vseh žensk v družini predlagal absolutno primogenituro in tako izenačil pravice moških in žensk do nasledstva prestola. Z Nicolasom Bagoryjem se je poročila aprila 2023.

Prihod Hélieja v družino je sledil pomembni spremembi za luksemburško kraljevo družino. 3. oktobra je Aleksandrin oče, veliki vojvoda Henrik Luksemburški, prostovoljno abdiciral, s čimer je prestol prepustil svojemu najstarejšemu sinu, novemu velikemu vojvodi Guillaumu.