Najslavnejša bradata diva zapušča Evrovizijo: to je krivo

Conchita Wurst, avstrijska pevka, ki je leta 2014 zmagala na tekmovanju za Pesem Evrovizije, je oznanila svoj umik iz vsega, kar je povezano z Evrovizijo, poroča Euronews. Imela naj bi namreč ključno vlogo na prihajajočem tekmovanju maja na Dunaju.

Bradata Conchita Wurst s pravim imenom Thomas Neuwirth je ena najbolj slavnih zmagovalk Evrovizije 21. stoletja, ki ima po zaslugi zmagovalne pesmi Rise Like A Phoenix bazo oboževalcev po vsem svetu. V svoji izjavi, ki jo podpisuje kot »Tom«, pravi: »Evrovizija je oblikovala moje življenje. Bila je moj oder, moj dom in moja odskočna deska ter poglavje, za katero sem globoko hvaležna.« »Kot umetnik so spremembe moja največja stalnica. Od zdaj naprej se umikam iz konteksta Evrovizije. Osredotočam se na druge profesionalne projekte in dopuščam, da se razvijajo nove stvari.« Dodaja: »Moja povezanost z Evrovizijo ostaja del moje zgodovine, ne pa tudi prostor za moje naslednje korake. Moja odločitev je osebna in ne bom dajal nadaljnjih komentarjev.«

Tekmovanje bo maja na Dunaju. FOTO: Joe Klamar/Afp

»Priznavamo in spoštujemo odločitev Conchite Wurst, da se umakne iz konteksta Evrovizije. Njen prispevek je pomemben del zgodovine avstrijskega tekmovanja za Pesem Evrovizije. Tomu Neuwirthu želimo vse najboljše pri njegovih nadaljnjih projektih,« se je na objavo odzval izvršni producent Evrovizije 2026 Michael Kron. Odločitev, da se distancira od tekmovanja, je mnoge presenetila, saj je Conchita Wurst v zadnjih letih še vedno sodelovala na tekmovanju, nastopala in vodila dogodke, pričakovala naj bi tudi ključno vlogo na prihajajočem dogodku na Dunaju maja. Čeprav je dejala, da je odločitev osebna in da je ne želi podrobneje pojasnjevati, čas objave presega zgolj osebno in ustvarjalno evolucijo. Conchita Wurst sicer ne omenja vse večje polemike okoli letošnjega tekmovanja, ki naj bi bilo najbolj kontroverzno v zgodovini Evrovizije, odločitev pa prihaja sredi vse močnejšega bojkota.

Konec lanskega leta je pet držav – Irska, Španija, Islandija, Slovenija in Nizozemska – v znak protesta proti odločitvi Evropske radiodifuzne zveze (EBU), da Izraelu dovoli ostati na tekmovanju, napovedalo, da ne bodo sodelovale na tekmovanju leta 2026. Evrovizija trdi, da si prizadeva ostati apolitična, vendar pa mnogi EBU obtožujejo hinavščine glede položaja Izraela, saj je bila Rusija izključena po invaziji na Ukrajino leta 2022, Belorusija pa leto prej po sporni ponovni izvolitvi predsednika Aleksandra Lukašenka. »Evrovizija pravi, da predstavlja enotnost, vključenost in dostojanstvo za vse. Zaradi teh vrednot je bilo to tekmovanje zame pomembno,« je zmagovalec Evrovizije leta 2024 Nemo zapisal na Instagramu. »Vendar pa nadaljnja udeležba Izraela v času, ko je neodvisna mednarodna preiskovalna komisija ZN ugotovila, da je šlo za genocid, kaže na jasen konflikt med temi ideali in odločitvami EBU.« Decembra lani je razkril, da je v znak protesta proti udeležbi Izraela vrnil svoj pokal EBU. Njegovi potezi je sledil zmagovalec Evrovizije leta 1994 Charlie McGettigan, ki je prav tako dejal, da bo vrnil svoj pokal.

Klemen Slakonja je sporočil, da bo na sedež EBU poslal svoj lažni pokal. FOTO: Sarah Louise Bennett/ebu

Tudi zadnji slovenski evrovizijski predstavnik Klemen Slakonja je na svojem profilu na Instagramu sredi decembra sporočil, da bo na sedež EBU poslal svoj lažni pokal oziroma lažno različico kristalnega mikrofona, ki ga sicer prejme zmagovalec Evrovizije. Slakonja je svojega uporabil za projekt, pri katerem je imitiral vse evrovizijske zmagovalce v tem tisočletju. »Toda danes ta LAŽNI pokal predstavlja LAŽNE vrednote EBU enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse ljudi, bolj kot kdaj prej,« je med drugim zapisal Slakonja in dodal, da bo na sedež EBU poslal tudi račun »s prošnjo za povračilo vsakega centa«, ki ga je porabil za ta kos pleksi stekla. Avstrijska javna radiotelevizija ORF, gostitelj prihajajoče Evrovizije, je potrdila, da ne bo prepovedala palestinskih zastav v občinstvu ali cenzurnega žvižganja, usmerjenega proti izraelskim izvajalcem.