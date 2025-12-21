  • Delo d.o.o.
VZPONI IN PADCI

Najstarejši sin Michaela Douglasa je dosegel dno, danes pa …

Po letih boja z odvisnostjo in zapornimi kaznimi sta Cameron in Michael Douglas našla pot do medsebojnega razumevanja.
FOTO: Crash
FOTO: Crash
M. Fl.
 21. 12. 2025 | 15:00
5:05
A+A-

Z leti postaja vse bolj očitno, da je ameriški igralec Cameron Douglas, ki je 13. decembra praznoval 47. rojstni dan, izrezan oče, 81- letni Michael Douglas. Oče in sin imata enako obliko obraza, prodoren pogled in celo podoben nos. Podobnost je še posebej opazna, ko si Cameron, ki je stopil po stopinjah očeta in dedka, legendarnega Kirka Douglasa, na redkih javnih dogodkih ob očetu nadene očala. Jasno je, da se Michael in njegov najstarejši sin danes dobro razumeta, čeprav njun odnos v preteklosti nikakor ni bil idiličen, piše stil kurir.rs.

Skupni projekt

Pred dvema letoma sta skupaj nastopila v filmu z originalnim naslovom Looking Through Water, ki je bil premierno prikazan septembra 2025 in velja za zadnji film Michaela Douglasa. Ta je poleti oznanil, da se ne bo več vračal k snemanju. Morda po naključju, morda ne, je v istem filmu, ki govori o popravljanju skrhanega odnosa med očetom in sinom med družinskimi počitnicami, kjer se povežeta skozi tekmovanje v ribolovu, nastopil tudi Cameron. Čeprav ne igrata očeta in sina, zgodba govori o celjenju globokih ran v zapletenem odnosu in je skoraj zrcalna podoba njunega resničnega, burnega poskusa, da bi po Cameronovem okrevanju od odvisnosti in prestani zaporni kazni znova našla pot drug do drugega.

Nekoč problematični Cameron, rojen v zakonu Michaela Douglasa s producentko Diandro Luker, je danes oče dveh otrok: skoraj osemletne deklice Lua Lizzy in štiriletnega sina Rydera, zato bolje razume, skozi kaj je njegov oče šel v času, ko se je v 2000-ih letih boril z odvisnostjo, pozneje pa postal celo preprodajalec mamil. Namesto da bi se po aretaciji leta 2007 zaradi posedovanja droge pobral, je dve leti pozneje znova končal v zaporu, tokrat zaradi preprodaje večje količine metamfetamina.

Januarja 2010 je na sodišču priznal krivdo in bil obsojen na pet let zapora. Michael je javno prevzel del krivde nase in dejal, da se čuti odgovornega, ker je verjel, da je bil slab oče. Še posebej v sredini devetdesetih let, ko se je zaradi razmerja z današnjo ženo Catherine Zeta-Jones razšel s Cameronovo mamo. Michael in Diandra sta se po 23 letih zakona uradno ločila leta 2000, kar je Camerona zelo prizadelo. Istega leta se je Michael Douglas poročil s Catherine Zeta-Jones, z njo pa dobil sina Dylana in leta 2003 še hčerko Carys.

Težak boj z odvisnostjo

V tem času je Diandra vse težje obvladovala Camerona, ki je zapadel v odvisnost od več vrst drog. Iz kljubovanja očetu in ob dejstvu, da je bil rojen v znamenito hollywoodsko rodbino, je postal preprodajalec in končal v zaporu. Ko je bil leta 2016 zaradi lepega vedenja leto dni prej izpuščen, se je začel spreminjati. Kot je zapisal v svojih spominih Dolga pot domov iz leta 2019, je imel pri tem pomembno vlogo tudi njegov odnos z očetom.

Preden je Cameron dosegel dno, mu je oče zaman skušal pomagati in ga prepričati v zdravljenje. Ker ni videl izhoda, je prekinil odnos z njim. V knjigi Cameron razkrije, da se je Michael bal, kako bo sinova odvisnost vplivala na Catherine Zeta-Jones in njuna otroka, Dylana in Carys. »Imam majhne otroke in ženo, ki ju moram zaščititi. To ni pošteno do njiju,« mu je dejal oče. »Ali me nimaš več rad, oče?« je vprašal Cameron. »Seveda te imam rad. A ne morem ohranjati odnosa s tabo, ker mislim, da boš umrl. Bojim se, da se boš predoziral, da te bo kdo ubil ali da boš ti koga ubil. Poskušam se čustveno pripraviti,« mu je iskreno povedal zvezdnik.

Trnova pot

Od obdobja odvisnosti do danes je Cameron Douglas prehodil dolgo in zahtevno pot. Veliko zaslug za njegovo rehabilitacijo ima Viviane Thibes, brazilska igralka in učiteljica joge. Poznala sta se že prej, znova pa sta se povezala po njegovi izpustitvi iz zapora leta 2016. Skupaj sta si ustvarila življenje in postala starša dveh otrok. Osem let so živeli srečno, nato sta se razšla in je ona zahtevala polno skrbništvo nad otroki. Na koncu sta skrbništvo razdelila, uradni razlog razhoda ni bil razkrit.

Kljub burni zgodovini skupni javni nastopi Camerona in Michaela, njun prvi skupni film in sproščeni nasmehi kažejo, da je potomec slavnega dedka in očeta ostal trezen. Danes se ob srečanjih oba iskreno veselita drug drugega, Michael Douglas pa obožuje vlogo dedka. Kako se bo zgodba o spravi v družini Douglas nadaljevala, je težko napovedati, a praznike bodo, ne glede na to, ali bodo božični obrok preživeli skupaj ali ne, preživeli srečni in povezani, piše Stil Kurir.

