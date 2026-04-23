Namesto da bi vrgla kovanec, za srečo pomočila kartico

Pevka Katy Perry, ki je zaslovela s hiti, kot so Firework, Roar in I Kissed a Girl, je pred dnevi poskrbela za prizor, ki je hitro zakrožil po spletu. To pa zato, ker se je v Rimu na lepem zaustavila ob znameniti Fontani di Trevi in namesto da bi v vodo vrgla kovanec, je pomočila svojo bančno kartico. Nenavadna poteza je presenetila mimoidoče in razvnela spletišče. Dogodek se je zgodil ravno pri eni izmed najbolj znanih rimskih znamenitosti, kjer turisti tradicionalno mečejo v fontano kovanec za srečo in v želji, da bi se še kdaj vrnili v to italijansko prestolnico. Perryjeva pa je ta običaj obrnila čisto po svoje. V posnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, se jasno sliši, kako reče: »Someone give me a penny!« (Nekdo naj mi da kovanec!). Nakar je v hecu še namignila na besedilo svoje pesmi Save as Draft ter dodala, da potrebuje nekaj za srečo.

Za srečo in za klike! FOTO: CNN

Namesto drobiža je nato v vodo pomočila kar svojo modro kartico in jo hitro potegnila nazaj. Ob objavi na spletu je zapisala Just Rome'ing around (Samo malo se potikam po Rimu), s čimer je dala jasno vedeti, da je šlo za lahkoten, a igriv trenutek med njenim obiskom Rima. Mnogi so se nasmihali, drugi so spraševali, ali je šla nemara predaleč, tretji pa so v vsem skupaj videli le še en dokaz, da Katy Perry zares odlično razume, kako pritegniti poglede, pozornost, klike. Skratka: Katy Perry je bila v Rimu in kot takšna seveda ni mogla kar tako mimo Fontane di Trevi. V nasprotju s številnimi drugimi, za katere ne bi nihče nikoli vedel, da so bili tam, je naredila drugače. Predobro namreč ve, kako se stvari streže. Vse kovance, ki jih turisti vržejo za srečo v vodnjak, redno pobirajo mestne službe, denar pa namenijo potem v dobrodelne namene. Gre namreč za precejšnje vsote, saj se na leto nabere tudi po več milijonov evrov.