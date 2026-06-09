Naoljila si je prsi in se razkrečila na plaži! Zvezdnica šokirala splet z razgaljenimi fotografijami (FOTO)

Italijanska pevka Sabrina Salerno, ki je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja s hitom »Boys, Boys, Boys« in legendarnim videospotom v bazenu obnorela svet, še vedno upravičuje status nepremagljive seks bombe. Na družbenih omrežjih je delila serijo fotografij v kopalkah, s katerimi je dokazala, da je njena postava pri 58 letih še vedno zavidanja vredna. Tokrat je oboževalce navdušila v leopardjem bikiniju, ki je v ospredje postavil njen prepoznavni bujni dekolte. Pod objavo so se takoj usuli številni komentarji navdušenih sledilcev z vsega sveta.

Italijanska pevka Sabrina Salerno. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Medtem ko se marsikatera njena vrstnica skriva za filtri ali ohlapnimi oblačili, Italijanka ponosno kaže raven trebuh in izklesane noge ter dokazuje, da so leta zanjo le številka na papirju. »Ženska, ti si nerealna!«, »Kakšna bomba, klanjam se ti« in »To je najboljše telo na svetu« je le nekaj izmed tisočev komentarjev njenih zvestih oboževalcev.