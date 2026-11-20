Slavna britanska manekenka Naomi Campbell prihaja v Bosno in Hercegovino. Ena največjih modnih ikon vseh časov bo konec tega meseca glavna zvezda odprtja zimske sezone 2026/2027 na Jahorini. Obisk bo nekaj posebnega: v razkošnem šotoru bo nastopila kot didžejka. Novico so objavili na uradnem instagram profilu Jahorine.

»Ženska, ki že desetletja premika meje svetovne modne scene, na Jahorino prinaša novo energijo, vrhunsko glasbo in pridih svetovnega glamurja,« so zapisali organizatorji. Njen prihod je potrdil tudi Nedeljko Elek, predsednik nadzornega odbora Olimpijskega centra Jahorina. V pogovoru za Nezavisne novine je razkril nekaj podrobnosti obiska. Naomi se bo na vrh pripeljala z gondolo, kjer bo najprej sodelovala na novinarski konferenci. Nato jo čaka nastop v razkošnem šotoru, v katerem bo vrtela glasbo in imela tudi govor.

Organizatorji pričakujejo, da bo prihod svetovno znane manekenke pomembno prispeval k promociji Jahorine in jo postavil na zemljevid mednarodnih zimskih turističnih destinacij. Po nastopu naj bi Naomi odpotovala v Dubaj.

Cena vstopnic

Vstopnice za dogodek so že naprodaj. Cene so razdeljene v tri kategorije:

Silver: 22,50 evra

Gold: približno 45 evrov

Platinum: približno 84 evrov

Od 15-letnega dekleta do svetovne modne ikone

Naomi Campbell je ena najbolj prepoznavnih supermanekenk vseh časov. Rodila se je v Londonu, v svet mode pa je vstopila pri komaj 15 letih, ko jo je med sprehodom po londonski četrti Covent Garden opazila modna agentka. Leta 1988 je postala prva temnopolta manekenka na naslovnici francoske izdaje revije Vogue, s čimer je pomembno zaznamovala zgodovino modne industrije.

V svoji dolgoletni karieri je krasila več kot 500 naslovnic revij in sodelovala z najprestižnejšimi modnimi hišami, med drugim z Versacejem, Chanelom, Prado in Louisom Vuittonom. Njen izjemni vpliv na modo je leta 2024 počastil tudi londonski muzej Victoria and Albert, ki ji je posvetil posebno razstavo z naslovom NAOMI: In Fashion.

Pri 50 letih prvič postala mama

Čeprav je že desetletja v središču svetovne pozornosti, zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo. Maja 2021 je pri 50 letih postala mama deklice, dve leti pozneje pa je družino razveselil še deček. Leta 2024 je razkrila, da je oba otroka dobila s pomočjo nadomestne matere in da ju vzgaja kot samohranilka. Njunih imen javnosti ni zaupala, je pa večkrat poudarila, da ji materinstvo pomeni vse in da ji je povsem spremenilo življenje.