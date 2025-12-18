Napeto med Kate Middleton in kraljico Camillo: to je razlog

S tem ko se valižanska princesa trudi zgladiti odnose med kraljem Karlom in princem Harryjem, sta se s kraljico Camillo znašli na nasprotnih bregovih. Njena prizadevanja so po navedbah virov iz palače povzročila novo napetost znotraj kraljeve družine, Camilla naj bi postavila pod vprašaj princesino presojo. Spor naj bi dodatno poganjalo, kot navajajo viri, kraljičino neznosno ljubosumje zaradi videza princese. Ta je bila septembra na državni večerji ob obisku predsednika Združenih držav Amerike in njegove žene v središču pozornosti ter bila zaradi očarljivosti in elegance deležna mnogih pohval. Medtem je 78-letna kraljica Camilla dajala vtis, da ji je ob njej nelagodno, strokovnjaki za govorico telesa pa so namignili celo na njeno jezo, saj se zaveda, da ni niti približno tako glamurozna kot Catherine in da tudi nikoli ne bo.

Napetosti naj bi se še okrepile zaradi skrivnih prizadevanj 43-letne princese, s katerimi naj bi skušala spodbuditi dialog med 41-letnim Harryjem in njegovim očetom, 77-letnim kraljem Karlom, pa tudi z njegovim bratom, 43-letnim princem Williamom. Princ Harry se je septembra med obiskom Združenega kraljestva na čaju v rezidenci Clarence House za kratek čas ponovno srečal z očetom, Camille tam ni bilo, viri iz palače pa trdijo, da nad Katino skrivno vlogo pri tem spravnem srečanju ni bila navdušena. Eden od njih je povedal: »Poleg ljubosumja zaradi princesinega videza je Camilla razočarana, ker kljub vsem javnim izjavam, ki jih je podal, še vedno zagovarja Harryja in jo je opozorila, da je njen pristop preveč idealističen ter tvegan.«

Drug vir je dodal: »Princesa v ozadju spodbuja Williama, naj razmisli o spravi s Harryjem. Prepričana je, da bi morala družina poskusiti popraviti odnose, vendar kraljica to vidi kot spodkopavanje trdne drže brez odpuščanja, ki jo sama podpira.« Kraljevi komentatorji poudarjajo, da je kraljica še vedno zelo previdna zaradi Harryjevih javnih kritik monarhije, vključno z ostrimi napadi v njegovih spominih iz leta 2023 z naslovom Rezerva, v katerih je Camillo označil za zlobno mačeho in trdil, da je z umazanimi taktikami in spuščanjem informacij v javnost izboljšala svojo podobo. Po navedbah virov zaradi teh zadržkov Camilla ni naklonjena kakršnemu koli ponovnemu zbliževanju z uporniškim princem. Vir iz palače je še povedal: »Camilla meni, da bi se morala vsaka sprava s Harryjem zgoditi izključno pod njenimi pogoji. Čeprav so princesina prizadevanja dobronamerna, jih dojema kot dodatno zapletanje že tako zapletene situacije,« piše OK Magazine.