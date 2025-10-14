  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA DVORU

Napeto med kraljem Karlom in kraljico Camillo: to je razlog

Karel in Camilla naj bi bila zaradi prenove Buckinghamske palače v globokem sporu, pojavljajo se tudi govorice, da živita ločeni življenji.
FOTO: Daniel Leal/Reuters
FOTO: Daniel Leal/Reuters
M.Fl.
 14. 10. 2025 | 09:00
2:47
A+A-

Britanska kralj Karel in kraljica Camilla se, kot vsak običajen par, kdaj tudi spreta. Trenutni nesporazum med njima naj bi bil posledica vztrajanja kraljice Camille pri obsežnih prenovah Buckinghamske palače.

Po poročanju kraljevih virov naj bi bil kralj zaradi teh sprememb obupan, kar le še krepi govorice o tem, da živita ločeni življenji.

Spopad zaradi prenove Buckinghamske palače

Kraljica Camilla je velika zagovornica pismenosti in opismenjevanja, ena od njenih strasti je zagotovo tudi ureditev uradne knjižnice v palači, kar bi dodala prenovam, ki so že v teku.

Po poročanju virov naj bi vztrajala pri svoji odločitvi, s tem pa kralja do skrajnosti spravljala ob živce.

Medtem ko kralj vidi prenovo knjižnice kot kompromis med tradicijo in praktičnostjo, kraljica Camilla meni, da bi obsežni posegi ustvarili kulturno dediščino.

Vendar se zdi, da samo ena stran razmišlja o stroških. Celoten projekt naj bi davkoplačevalce stal kar 470 milijonov evrov, pri čemer naj bi bila dela, ki jih zahteva Camilla tista, ki znatno dvigujejo izdatke, piše Yahoo.

»Kraljica meni, da ima monarhija dolžnost spodbujati izobraževanje,« je razkril vir, medtem ko Karel verjame, da stroški niso nujni.

Ločeni življenji kralja Karla in kraljice Camille

Znano je, da kralj  in kraljica že dolgo spita v ločenih spalnicah in da se kraljica pogosto umika v svoj ljubljeni dom v Wiltshireu, kjer išče mir in zasebnost. Nove vesti pa nakazujejo, da se vse bolj oddaljujeta eden od drugega.

Po poročanju portala RadarOnline naj bi bližnji prijatelji kraljevega para trdili, da trenutno živita večinoma ločeni življenji.

Čeprav se z nasmeški na obrazih udeležujeta skupnih kraljevskih dogodkov, viri, ki so jima blizu, vztrajajo, da je to zgolj za ohranjanje videza zaradi monarhije, saj naj bi bila v bistvu ločena v vsem, razen v imenu.

»V javnosti dajeta vtis enotnosti, še posebej zaradi Karlove bolezni, a za kulisami je zadeva zelo drugačna,« je trdil vir.

Ne glede na njun nenavaden zakon vir zagotavlja, da Camilla ostaja zavezana skrbi za kralja v njegovih zdravstvenih težavah.

»V svojem načinu ostajata predana drug drugemu, vendar to ni zakon, kot bi si ga večina ljudi predstavljala,« je povedal zaupni vir.

»Kralj je popolnoma osredotočen na  svoje zdravje in odgovornosti, medtem ko Camilla daje prednost svojemu času v Ray Millu. V tem trenutku je krona tista, ki ju povezuje, ne pa odnos sam.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PORAZI

Kralj Karel izgublja bitko

Kralj Karel naj bi se strinjal z Williamovimi zahtevami glede obravnave princa Andrewa.
3. 10. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
BOŽIČNA KRIZA

Osramočeni kraljevi par: to je ukazal kralj

Princ Andrew in Sarah Ferguson se morata držati stran od britanske kraljeve družine.
30. 9. 2025 | 13:41

Več iz teme

kralj Karel III.kraljica CamillaBuckinghamska palačaprenova
ZADNJE NOVICE
08:57
Razno
DELOINDOM

Ste kupili ta sesalnik? Lahko se vname kar med čiščenjem

Odpoklic sesalnikov Rowenta, Tefal in OBH zaradi nevarnosti pregrevanja baterije. Tržni inšpektorat svetuje vračilo izdelkov prodajalcu.
14. 10. 2025 | 08:57
08:48
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O ZAJTRKU

Zakaj izpuščanje zajtrka škodi srcu in zdravju

6 razlogov, zakaj zajtrka nikoli ne smete preskočiti.
Miroslav Cvjetičanin14. 10. 2025 | 08:48
08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
08:32
Razno
OPOZORILO

Ne delite podatkov za smsPASS z nikomer!

Identiteto uporabljajte izključno osebno in neposredno.
14. 10. 2025 | 08:32
08:25
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

V šovu tekle solze, zlomil se je tudi Sandi

»Peter kot moj prijatelj me je izdal in ta stvar je bila tista, ki je pokvarila cel večer,« je dejal.
14. 10. 2025 | 08:25
08:18
Bulvar  |  Glasba in film
SKIN ON SKIN

Film s Slovencem Jurijem še naprej navdušuje (FOTO)

Igralec Jurij Drevenšek je odigral glavno vlogo v filmu, ki je bil prikazan že na 26 festivalih.
14. 10. 2025 | 08:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki