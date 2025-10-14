Napeto med kraljem Karlom in kraljico Camillo: to je razlog

Britanska kralj Karel in kraljica Camilla se, kot vsak običajen par, kdaj tudi spreta. Trenutni nesporazum med njima naj bi bil posledica vztrajanja kraljice Camille pri obsežnih prenovah Buckinghamske palače.

Po poročanju kraljevih virov naj bi bil kralj zaradi teh sprememb obupan, kar le še krepi govorice o tem, da živita ločeni življenji.

Spopad zaradi prenove Buckinghamske palače

Kraljica Camilla je velika zagovornica pismenosti in opismenjevanja, ena od njenih strasti je zagotovo tudi ureditev uradne knjižnice v palači, kar bi dodala prenovam, ki so že v teku.

Po poročanju virov naj bi vztrajala pri svoji odločitvi, s tem pa kralja do skrajnosti spravljala ob živce.

Medtem ko kralj vidi prenovo knjižnice kot kompromis med tradicijo in praktičnostjo, kraljica Camilla meni, da bi obsežni posegi ustvarili kulturno dediščino.

Vendar se zdi, da samo ena stran razmišlja o stroških. Celoten projekt naj bi davkoplačevalce stal kar 470 milijonov evrov, pri čemer naj bi bila dela, ki jih zahteva Camilla tista, ki znatno dvigujejo izdatke, piše Yahoo.

»Kraljica meni, da ima monarhija dolžnost spodbujati izobraževanje,« je razkril vir, medtem ko Karel verjame, da stroški niso nujni.

Ločeni življenji kralja Karla in kraljice Camille

Znano je, da kralj in kraljica že dolgo spita v ločenih spalnicah in da se kraljica pogosto umika v svoj ljubljeni dom v Wiltshireu, kjer išče mir in zasebnost. Nove vesti pa nakazujejo, da se vse bolj oddaljujeta eden od drugega.

Po poročanju portala RadarOnline naj bi bližnji prijatelji kraljevega para trdili, da trenutno živita večinoma ločeni življenji.

Čeprav se z nasmeški na obrazih udeležujeta skupnih kraljevskih dogodkov, viri, ki so jima blizu, vztrajajo, da je to zgolj za ohranjanje videza zaradi monarhije, saj naj bi bila v bistvu ločena v vsem, razen v imenu.

»V javnosti dajeta vtis enotnosti, še posebej zaradi Karlove bolezni, a za kulisami je zadeva zelo drugačna,« je trdil vir.

Ne glede na njun nenavaden zakon vir zagotavlja, da Camilla ostaja zavezana skrbi za kralja v njegovih zdravstvenih težavah.

»V svojem načinu ostajata predana drug drugemu, vendar to ni zakon, kot bi si ga večina ljudi predstavljala,« je povedal zaupni vir.

»Kralj je popolnoma osredotočen na svoje zdravje in odgovornosti, medtem ko Camilla daje prednost svojemu času v Ray Millu. V tem trenutku je krona tista, ki ju povezuje, ne pa odnos sam.«