DRUŽINA

Napeto v družini Trump: to je storila Melania

Za seznam povabljenih na rojstnodnevno zabavo sina Barrona je Melania Trump poskrbela sama.
FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Shawn Thew Via Reuters

FOTO: Shawn Thew Via Reuters

FOTO: Carlos Barria/Reuters

FOTO: Carlos Barria/Reuters

FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Shawn Thew Via Reuters
FOTO: Carlos Barria/Reuters
M. Fl.
 8. 4. 2026 | 13:25
Nedavno praznovanje 20. rojstnega dne Barrona Trumpa je bilo zasebno in osredotočeno izključno na slavljenca, odsotnost polsester in polbratov pa kaže na napete družinske odnose. Za seznam gostov je bila odgovorna njegova mati Melania Trump, ki se je odločila, da na slavje ne bo povabila starejših otrok moža Donalda Trumpa, piše Yahoo.com. Po podatkih virov blizu družini je bilo praznovanje majhno in strogo nadzorovano. Melania je želela dan posvetiti slavljencu brez prisotnosti Donaldovih hčera in sinov iz prejšnjih zakonov.

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Novinar Rob Shuter je za platformo Naughty But Nice Substack razkril, da ta poteza družine sploh ni presenetila. Po njegovih besedah je namreč javna skrivnost, da med njimi ni prave bližine, in da se niti ni pričakovalo, da bodo prišli, pravzaprav si tega verjetno niti niso želeli. Vir je glede seznama gostov za 20. rojstni dan Barrona Trumpa povedal, da njihova odsotnost ni bila naključje, temveč zavestna odločitev. »Sploh niso blizu. Barron ni odraščal z njimi, med njimi ni pristne vezi. Niso bili pozabljeni po naključju, preprosto niso bili na seznamu,« je dejal.

FOTO: Shawn Thew Via Reuters
FOTO: Shawn Thew Via Reuters

Barron se s polsestrami in polbrati  redko pojavlja v javnosti. Običajno so to le uradni dogodki, povezani s kampanjami ali predsedniškim mandatom Donalda Trumpa. Zdi se, da je najbližje povezan z Ivanko. Melania je v svojih spominih Melania (2025) pisala o vlogi mačehe, obstajajo pa nasprotujoče si zgodbe o tem, v kakšnih odnosih je z Ivanko in Tiffany. Rojstni dan je Barron praznoval brez obeh v krogu prijateljev, sprva se je domnevalo, da gre za zabavo s sovrstniki, a vir dodaja, da se je za kulisami dogajalo nekaj drugega, povezanega z napetimi družinskimi odnosi.

FOTO: Carlos Barria/Reuters
FOTO: Carlos Barria/Reuters

Melania je pred kratkim za oddajo Fox News pohvalila Barrona, ga opisala kot neverjetnega mladega človeka in poudarila, da mora biti starš stalno prisoten ob otroku, še posebej v njegovem obdobju. Povedala je, da je v drugem letniku študija na prestižni Sternovi poslovni šoli univerze New York in da uživa v študiju. Njeno starševstvo je pogosto tarča kritik, češ, da je preveč zaščitniška do sina: »O njem govori, kot bi imel pet let.«, »Ali potrebuje stalni nadzor pri 19 letih?«, »Najbolj nenavadno starševstvo v družini Trump.«, je le nekaj komentarjev na družbenih omrežjih na to temo. Za Melanio je zasebnost sina Barrona izjemno pomembna, tudi med prvim predsedniškim mandatom Trumpa (2017–2021) se ga je trudila držati stran od javnosti in se je na negativne komentarje o njem vedno burno odzivala.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
