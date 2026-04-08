Napeto v družini Trump: to je storila Melania

Nedavno praznovanje 20. rojstnega dne Barrona Trumpa je bilo zasebno in osredotočeno izključno na slavljenca, odsotnost polsester in polbratov pa kaže na napete družinske odnose. Za seznam gostov je bila odgovorna njegova mati Melania Trump, ki se je odločila, da na slavje ne bo povabila starejših otrok moža Donalda Trumpa, piše Yahoo.com. Po podatkih virov blizu družini je bilo praznovanje majhno in strogo nadzorovano. Melania je želela dan posvetiti slavljencu brez prisotnosti Donaldovih hčera in sinov iz prejšnjih zakonov.

Novinar Rob Shuter je za platformo Naughty But Nice Substack razkril, da ta poteza družine sploh ni presenetila. Po njegovih besedah je namreč javna skrivnost, da med njimi ni prave bližine, in da se niti ni pričakovalo, da bodo prišli, pravzaprav si tega verjetno niti niso želeli. Vir je glede seznama gostov za 20. rojstni dan Barrona Trumpa povedal, da njihova odsotnost ni bila naključje, temveč zavestna odločitev. »Sploh niso blizu. Barron ni odraščal z njimi, med njimi ni pristne vezi. Niso bili pozabljeni po naključju, preprosto niso bili na seznamu,« je dejal.

Barron se s polsestrami in polbrati redko pojavlja v javnosti. Običajno so to le uradni dogodki, povezani s kampanjami ali predsedniškim mandatom Donalda Trumpa. Zdi se, da je najbližje povezan z Ivanko. Melania je v svojih spominih Melania (2025) pisala o vlogi mačehe, obstajajo pa nasprotujoče si zgodbe o tem, v kakšnih odnosih je z Ivanko in Tiffany. Rojstni dan je Barron praznoval brez obeh v krogu prijateljev, sprva se je domnevalo, da gre za zabavo s sovrstniki, a vir dodaja, da se je za kulisami dogajalo nekaj drugega, povezanega z napetimi družinskimi odnosi.

Melania je pred kratkim za oddajo Fox News pohvalila Barrona, ga opisala kot neverjetnega mladega človeka in poudarila, da mora biti starš stalno prisoten ob otroku, še posebej v njegovem obdobju. Povedala je, da je v drugem letniku študija na prestižni Sternovi poslovni šoli univerze New York in da uživa v študiju. Njeno starševstvo je pogosto tarča kritik, češ, da je preveč zaščitniška do sina: »O njem govori, kot bi imel pet let.«, »Ali potrebuje stalni nadzor pri 19 letih?«, »Najbolj nenavadno starševstvo v družini Trump.«, je le nekaj komentarjev na družbenih omrežjih na to temo. Za Melanio je zasebnost sina Barrona izjemno pomembna, tudi med prvim predsedniškim mandatom Trumpa (2017–2021) se ga je trudila držati stran od javnosti in se je na negativne komentarje o njem vedno burno odzivala.