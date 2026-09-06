Napovedali nastop Jakova Jozinovića, del javnosti znorel! Krivo je tole ...

Nastop mladega pevca Jakova Jozinovića na letošnjem festivalu »Vinkovačke jeseni«, največjemu tradicionalnemu folklornemu in kulturnemu festivalu na Hrvaškem, je sprožil pritožbe dela javnosti, a je župan Vinkovcev Josip Romić sporočil, da programa zaradi tega ne bodo spreminjali.

Romić je na Facebooku potrdil, da so prejeli več pripomb glede odločitve, da mladi glasbenik nastopi na 61. izvedbi te tradicionalne prireditve, vendar je poudaril, da bodo željo mnogih občanov vseeno izpolnili. »Spoštujemo vsako mnenje, vendar moramo povedati, da je Jakov velika želja naših sodržavljanov. Številne Vinkovčanke in Vinkovčani so nas pogosto spraševali, kdaj bo naposled nastopil v svojem rojstnem mestu,« je zapisal župan in dodal, da si »otrok tega mesta« zasluži nastop v domačem okolju. Poudaril je še, da nihče ne želi nikogar prizadeti ali zanemariti čustev posameznikov, saj verjamejo, da Jozinovićeva glasba združuje ljudi.

Nad njim niso navdušeni vsi. FOTO: Ante Cizmic/cropix

Župan v objavi ni podrobneje pojasnil razlogov za nezadovoljstvo, vendar je moč razlog za pritožbe iskati v pevčevem pomladnem koncertu v Novem Sadu. Takrat so se del javnosti in nekatere veteranske organizacije odzvali s kritikami, ker je nastopil v dvorani SPENS, kjer so bili po padcu Vukovarja leta 1991 zaprti hrvaški ujetniki pred premestitvijo v taborišča v Srbijo. Jozinović kljub takratnim pritiskom koncerta ni odpovedal.

Mladi pevec bo s svojim petkovim nastopom odprl glasbeni del 61. edicije festivala, ki bo potekal od 11. do 20. septembra. Poleg njega bodo na glavnem odru nastopili še Jelena Rozga, Vojko V in Peki, Slavonske lole, Mate Bulić ter Tony Cetinski.