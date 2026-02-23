  • Delo d.o.o.
ODZIV NA DOKUMENTAREC

»Nasilnež in serijski prevarant!« Nekdanja ljubica razkriva temno plat Gordona Ramsayja

Ženska, s katero naj bi imel afero, slavnega kuharja obtožuje, da v svojem dokumentarcu trosi laž za lažjo.
FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
M. Fl.
 23. 2. 2026 | 13:25
3:43
Gordon Ramsay je zaslovel kot ognjevit zvezdniški kuhar, znan po izbruhih in preklinjanju v kuhinji, v zadnjem času pa z neolepšanim in iskrenim pogledom v svojo zasebnost niza podrobnosti iz zakulisja življenja pred kamerami. Nova šestdelna Netflixova dokumentarna serija z naslovom Biti Gordon Ramsay (Being Gordon Ramsay) namreč prikazuje mehkejšo, ranljivejšo plat chefa in ga riše kot predanega moža ter očeta šestih otrok. Toda vsaj eni gledalki ta podoba pušča grenak priokus. Ramsayjeva domnevna dolgoletna  nekdanja ljubica, 56-letna Sarah Symonds je za Daily Mail namreč povedala:

»Naslov dokumentarne serije Biti Gordon Ramsay je popolnoma lažen, tako kot on. Zavajajoče in neiskreno. Pravzaprav prava groteska, saj pri tem ni ničesar, kar bi bilo zares Gordon. Gre za olepšano, rehabilitirano, zloščeno različico nasilneža, prevaranta, lažnivca in serijskega ženskarja.« Sarah, ki trdi, da so jo domnevna afera s kuharjem med letoma 2001 in 2008 ter njene posledice travmatizirale, je dodala: »Če še enkrat preberem, da je ta dokumentarec neolepšano iskren, bom zakričala. Poskušam se pozdraviti, potem pa se to nenadoma pojavlja povsod. To me strašno razjezi.«

Ramsay je dolgo zanikal nezvestobo. V seriji ženo Tano opisuje kot temelj in kot osebo, ki mu je stala ob strani, medtem ko je ustvarjal svoj globalni imperij in v skoraj 30-letnem zakonu dosegel svetovno televizijsko slavo. Poudaril je tudi, da mu je žal, ker ga je delo v času njihovega odraščanja pogosto oddaljilo od majhnih otrok, vendar so bili vedno najpomembnejši del njegovega življenja. Sarah pa je v ostrih besedah Ramsayja označila za lažnivca. Trdi, da je skrbno gradil podobo ljubečega moža in očeta, medtem ko je v letih, ko sta se spoznala in ko je postajal slaven, po njenem živel dvojno življenje in se obnašal kot samski moški.

Pravi, da je bil njegov zakon samo na papirju: »Vedno se je obnašal kot samski moški, kot mestni frajer. Vedno je bil na voljo in vedno pozno ponoči na istih družabnih prizoriščih kot jaz.« Trdi tudi, da ji je govoril, da je v nesrečnem zakonu in da namerava zapustiti ženo ter si skupaj s prijateljem in slavnim kuharjem Marcus Wareing poiskati stanovanje. Sarah sedaj pravi, da razmišlja o pravnih korakih, saj naj bi jo domnevna afera in Ramsayjeva javna zanikanja privedla do kompleksne posttravmatske stresne motnje, težav z odvisnostjo in dolgotrajne škode za njeno duševno zdravje. Dokumentarna serija prikazuje Ramsayja, kako skuša med tem, ko se loteva najbolj ambicioznega projekta doslej, odprtja petih restavracij v prestižnem londonskem nebotičniku, čim bolj stati ob strani svojim šestim otrokom, 27-letni Megan, 26-letnima dvojčkoma Holly in Jacku 24-letni Tilly, šestletnemu Oscarju in dvoletnemu Jesseju.

V eni izmed čustvenih izjav pravi: »Biti zdoma je težko, zelo težko. Najbolj pogrešam najmlajša. Ko me Oscar vpraša: Kdaj prideš nazaj? in ne morem reči čez štiri tedne, ker vpraša Kolikokrat moram še spat?, to res boli.« Sarah je te besede označila za lažno iskrenost narcisa in dodala: »Torej se ni nič spremenilo. On je še vedno odsoten, Tana pa še vedno živi v kaosu,  le da mora zdaj skrbeti za več otrok.«

