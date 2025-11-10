Našla je Slovenca! Priljubljena hrvaška voditeljica je zaljubljena

Priljubljena hrvaška voditeljica Anita Martinović, ki jo občinstvo pozna kot obraz uspešne resničnostne oddaje »Ljubav je na selu« (Ljubezen na vasi), je razkrila, da je njen srčni izbranec Slovenec.

V oddaji MagNet je iskreno spregovorila o svojem zasebnem življenju, ki ga je doslej skrbno skrivala. »Obstaja nekdo. Lepo se druživa. Uživava v skupnih trenutkih. Je idealno? Ko sva skupaj, je idealno. Tokrat je ljubezen mednarodna. Kaj naj rečem – morala sem malo oditi do naših sosedov v Deželo, da sem našla svojo osebo,« je v smehu priznala Anita za RTL-jevo oddajo.

Čeprav še ni razkrila, kdo je ta skrivnostni Slovenec, je jasno, da je srčno zaljubljena. In glede na to, da je Anita ena najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic na Hrvaškem, dolgo svojega izbranca gotovo ne bo mogla skrivati pred očmi javnosti.