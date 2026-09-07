Natalie Portman: tretji otrok pri petinštiridesetih

45-letna Natalie Portman je dobila tretjega otroka. Igralka je rodila že prejšnji mesec v Parizu, je za revijo People potrdil vir, ki je blizu paru. Spol in ime novorojenčka za zdaj ostajata skrivnost. Portmanova ima iz zakona s francoskim plesalcem in koreografom Benjaminom Millepiedom že dva potomca: 15-letnega sina Alepha in devetletno hčer Amalio. To je njen prvi otrok po ločitvi od prvega moža.

Razmerje med Natalie Portman in francoskim glasbenikom ter producentom Tanguyjem Destableom, ki ustvarja tudi pod umetniškim imenom Tepr, je postalo javno marca 2025. O njuni zvezi je najprej poročala francoska revija Voici, nato jo je potrdil tudi People. Aprila letos je igralka v intervjuju za Harper's Bazaar razkrila, da pričakuje tretjega otroka. Takrat je povedala, da sta s Tanguyjem nad novico zelo navdušena in da zaradi nosečnosti čuti veliko hvaležnost.

Obdobje pričakovanja je doživljala bolj umirjeno kot v mlajših letih. Kot je povedala, dandanes bolje ve, s kom želi preživljati čas in kakšne ljudi želi imeti okoli sebe. Ker se je zavedala, da je to najbrž njena zadnja nosečnost, je želela uživati v vsakem trenutku, fizično pa se je počutila podobno kot med prejšnjima nosečnostma. V tem času je, da bi ostala v formi, plavala in telovadila, veliko časa je preživela tudi z Alephom in Amalio. Ko je zaključila nekaj svojih projektov, se je lahko bolj posvetila nosečnosti in družini.

Posebej ji je ustrezalo življenje v Parizu, kjer je spomladi izkoristila lepo vreme za sprehode po parkih in obiske razstav, dejavnosti, za katere ji zaradi igralskega dela običajno zmanjka časa. Natalie Portman in Benjamin Millepied sta se poročila leta 2012, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila julija 2023. Zdaj se je za 45-letno igralko začelo novo življenjsko poglavje: v Parizu je prvič postala mama s svojim novim partnerjem.