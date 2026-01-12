Nadležna navada, s katero Kate Middleton ogroža družino

Od trenutka, ko se je leta 2010 zaročila s princem Williamom in vstopila v kraljevo družino, je Kate Middleton ustvarila podobo osebe, ki ima stvari vedno pod nadzorom. Vendar tisti, ki jo poznajo izven žarometov, trdijo, da ima bodoča kraljica navado, ki pogosto spravlja družino ob živce: njen telefon velikokrat izgine, je v pogovoru za The Times razkrila voditeljica podkasta Giovanna Fletcher.

Fletcherjeva je leta 2020 v svojem podkastu o starševstvu gostila Kate, tedaj ji je princesa brez zadržkov priznala, kako slaba je s shranjevanjem svojega mobilnega telefona. »Rekla mi je, da je znana po tem, da ga stalno izgublja,« je povedala Giovanna in dodala: »Tistega leta so bila skoraj vsa božična darila povezana s to šibkostjo, vse je bilo načrtovano, da bi se končno naučila paziti nanj.« Situacijo dodatno zaplete nova kraljeva rezidenca, Forest Lodge. Za razliko od precej manjše koče Adelaide ima nova hiša kar osem spalnic, kar pomeni veliko več prostorov, kjer lahko telefon konča in se nanj pozabi.

Zavestno umikanje e od ekranov

Vendar princesino izgubljanje telefona ni le vprašanje pozabljivosti. Večkrat je odkrito govorila o svojem zadržanem odnosu do digitalnih naprav in njihovega vpliva na družinsko življenje. S princem Williamom sta jasno dala vedeti, da želita svoje otroke čim bolj zaščititi pred prekomerno uporabo ekranov. V eseju Moč človeške povezanosti v svetu polnem motenj, objavljenem oktobra 2025, je Kate opozorila na pasti sodobnega digitalnega sveta.

Poudarila je, da telefoni in družbena omrežja, čeprav obljubljajo povezanost, pogosto delujejo prav nasprotno. »Ko med pogovorom z nekom preverjamo telefon, po njemu brskamo med družinskimi večerjami ali medtem ko se igramo z otroki, odgovarjamo na e-pošto, nismo le raztreseni, temveč sebe in druge prikrajšamo najosnovnejšo obliko pozornosti in ljubezni,« je zapisala princesa.

Stroga pravila v kraljevem domu

Zaradi teh prepričanj sta William in Kate sprejela jasno odločitev glede: princ George, princesa Charlotte in princ Louis trenutno nimajo mobilnih telefonov. V oddaji na Apple TV+ je princ William to potrdil brez zadržkov: »Nobeden od najinih otrok nima telefona in pri tem sva zelo stroga.« Očitno telefoni v domu princa in princese Walesa niso v središču pozornosti. Kljub temu pa strokovnjaki za varnost opozarjajo, da bi princesina slaba navada lahko pripeljala do težav, celo nevarnosti, če bi njen mobilni telefon prišel v roke ljudi, ki bi ga lahko, preden bi princesa opazila, da ga nima, zlorabili, piše glossy.rs.