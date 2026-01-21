  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPLESALA STA

Navihani princ Harry: poglejte, kaj je storil ženi (VIDEO)

Zakonca sta sproščeno zaplesala na trati pred njuno hišo v sončni Kaliforniji.
Vedno se držita za roke. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Vedno se držita za roke. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
B. K. P.
 21. 1. 2026 | 19:28
A+A-

Čeprav se že nekaj časa govori, da naj bi bil njun zakon na trhlih nogah, princ Harry pa v Kaliforniji, kamor sta se z Meghan preselila pred leti, precej nesrečen, pa je po najnovejši objavi na družabnem omrežju sodeč, resnica daleč od zlobnih govoric. Meghan Markle je namreč s sledilci delila ljubek video, posnela naj bi ga kar njena štiriletna hči Lilibet, na katerem s Harryjem brezskrbno plešeta na trati pred njuno hišo. Meghan, ki je v javnosti običajno do potankosti urejena, si je tokrat dovolila biti sproščena, oblekla je kratke hlače in majico s kratkimi rokavi ter se z možem zavrtela kar bosa. Za posebno presenečenje in navdušenje pa je poskrbel princ Harry, ki je med plesom dlan navihano položil na Meghanino zadnjico ter tako dokazal, da v njunem zakonu ne manjka ljubezni, igrivosti in strasti.

Princ Harry in Meghan Markle sicer za razliko od večine drugih kraljevih nimata zadržkov in si v javnosti pogosto izkazujeta naklonjenost z dotiki in zaljubljenimi pogledi. Ko sta bila še aktivna člana britanske kraljeve družine, sta bila prav zaradi nenehnega držanja za roke in dotikanja deležna kritik, Otočani česa takšnega prej pač niso bili vajeni. Tovrstnega početja se dosledno izogibata denimo princ William in njegova žena Kate, čeprav njun zakon velja za enega najbolj trdnih. »Ko se kraljevi pojavijo na uradnem dogodku, naj bo to obisk bolnišnice ali filmske premiere, so v službi. To je njihovo delo in treba ga je opraviti profesionalno. Držanje za roke sem ne spada,« je bil pred časom kritičen britanski novinar Piers Morgan, ki tudi sicer ni največji oboževalec zakoncev Sussex.

Več iz teme

princ HarryMeghan Mrklezakonca Susseks
ZADNJE NOVICE
19:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MAFIJSKI POSLI

Brutalna likvidacija: vodjo kartela in nekdanjega nogometaša našli do polovice zakopanega v snegu (VIDEO)

Živko Bakić je bil perspektiven nogometaš, nato je delal kot prodajalec luksuznih vil, kar je bilo popolna krinka za vstop v narkoposel.
21. 1. 2026 | 19:48
19:28
Bulvar  |  Tuji trači
ZAPLESALA STA

Navihani princ Harry: poglejte, kaj je storil ženi (VIDEO)

Zakonca sta sproščeno zaplesala na trati pred njuno hišo v sončni Kaliforniji.
21. 1. 2026 | 19:28
19:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MNOŽIČNE UGRABITVE

Oboroženi moški med mašo vdrli v cerkvi in ugrabili 163 vernikov

Ameriški predsednik Donald Trump je lani začel groziti s posredovanjem v Nigeriji, češ da so kristjani v tej državi ogroženi oz. da jim grozi genocid.
21. 1. 2026 | 19:08
19:03
Novice  |  Svet
SVETOVNI GOSPODARSKI FORUM

Trump v Davosu: »Brez nas bi danes vsi vi govorili nemško in morda malce japonsko«

Izpostavil je še, da so ZDA med drugo svetovno vojno ubranile Grenlandijo in jo nato vrnile Danski, kar da je bila velika napaka.
21. 1. 2026 | 19:03
18:43
Novice  |  Slovenija
ŠKANDAL?

Znani komentator brutalno nad Janšo! Padli očitki o hujskanju Slovencev po rasnem ključu

Igor Pribac se pritožuje, ker naj bi šef SDS s citiranjem ustave promoviral gesla skrajne desnice.
21. 1. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Slovenija
DIGITALNA VARNOST

Če na spletu počnete to, tvegate, da vam bodo ukradli podatke

Digitalni nakupi prinašajo udobje in večjo izbiro, hkrati pa zahtevajo več pozornosti pri ravnanju s plačilnimi sredstvi.
Kaja Grozina21. 1. 2026 | 18:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki