Navihani princ Harry: poglejte, kaj je storil ženi (VIDEO)

Čeprav se že nekaj časa govori, da naj bi bil njun zakon na trhlih nogah, princ Harry pa v Kaliforniji, kamor sta se z Meghan preselila pred leti, precej nesrečen, pa je po najnovejši objavi na družabnem omrežju sodeč, resnica daleč od zlobnih govoric. Meghan Markle je namreč s sledilci delila ljubek video, posnela naj bi ga kar njena štiriletna hči Lilibet, na katerem s Harryjem brezskrbno plešeta na trati pred njuno hišo. Meghan, ki je v javnosti običajno do potankosti urejena, si je tokrat dovolila biti sproščena, oblekla je kratke hlače in majico s kratkimi rokavi ter se z možem zavrtela kar bosa. Za posebno presenečenje in navdušenje pa je poskrbel princ Harry, ki je med plesom dlan navihano položil na Meghanino zadnjico ter tako dokazal, da v njunem zakonu ne manjka ljubezni, igrivosti in strasti.

Princ Harry in Meghan Markle sicer za razliko od večine drugih kraljevih nimata zadržkov in si v javnosti pogosto izkazujeta naklonjenost z dotiki in zaljubljenimi pogledi. Ko sta bila še aktivna člana britanske kraljeve družine, sta bila prav zaradi nenehnega držanja za roke in dotikanja deležna kritik, Otočani česa takšnega prej pač niso bili vajeni. Tovrstnega početja se dosledno izogibata denimo princ William in njegova žena Kate, čeprav njun zakon velja za enega najbolj trdnih. »Ko se kraljevi pojavijo na uradnem dogodku, naj bo to obisk bolnišnice ali filmske premiere, so v službi. To je njihovo delo in treba ga je opraviti profesionalno. Držanje za roke sem ne spada,« je bil pred časom kritičen britanski novinar Piers Morgan, ki tudi sicer ni največji oboževalec zakoncev Sussex.