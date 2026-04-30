Ne boste verjeli, kaj je kralj Karel podaril Trumpu: darilo ima skrivnostno ozadje

Britanski monarh je ameriškemu predsedniku med izmenjavo daril v okviru uradnega državnega obiska kraljeve družine, podaril uokvirjeno visokokakovostno kopijo načrtov iz leta 1879 za mizo Resolute, poroča People. Ta miza, ki stoji v Ovalni pisarni Bele hiše, simbolizira tesne vezi med Združenim kraljestvom in ZDA. Leta 1880 je bila namreč darilo kraljice Viktorije predsedniku Rutherfordu B. Hayesu.

Miza je narejena iz lesa britanske raziskovalne ladje HMS Resolute. Na Arktiki se je ta leta 1854 ujela v led, zato jo je posadka morala zapustiti. Leto kasneje so jo zapuščeno, a še plovno našli ameriški kitolovci. Ameriška vlada jo je odkupila in jo po obnovi leta 1856 v znak dobrih odnosov vrnila kraljici Viktoriji, leta 1879, po njenem umiku iz službe v Kraljevi mornarici pa je bil njen les uporabljen za izdelavo slavne predsedniške mize. Originalni načrti mize so danes shranjeni v Nacionalnem pomorskem muzeju v Londonu.

Kraljevi par je v ZDA na štiridnevni državni obisk, ki sovpada s praznovanjem 250. obletnice ZDA prispel v ponedeljek. To je prvi obisk po tem, ko je Karel po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II., septembra 2022 zasedel prestol. Na začetku obiska sta se Karel in Camilla v Washingtonu na zasebni čajanki srečala s predsednikom in prvo damo Melanio Trump. V torek zvečer sta kralj in kraljica sodelovala na uradni državni večerji v Beli hiši, ki jo je gostil Trump. Karel je prav tako nagovoril kongres, šele drugič v zgodovini, da je britanski monarh govoril pred ameriškim zakonodajnim telesom.

Po Washingtonu je par obiskal New York, kjer so ga čakali različni dogodki. Ob 25. obletnici napadov 11. septembra 2001 sta se gosta med drugim srečala tudi z reševalci in družinami žrtev. Obisk se bo zaključil z dogodkom v Virginiji, posvečenim 250. obletnici ZDA, pri čemer bo kralj obiskal nacionalni park, kraljica Camilla pa dogodek, povezan z ameriškim konjeništvom.