Ne boste verjeli, kaj je Leonardo DiCaprio razkril v najbolj poglobljenem intervjuju

Med letošnjo podelitvijo Golden Globe Awards je kratka pripomba voditeljice Nikki Glaser nepričakovano obudila delček popkulturne zgodovine. Po njeni šali na račun Leonarda DiCapria se je na spletu znova pojavil intervju, ki ga je igralec kot najstnik, leta 1991 dal reviji Teen Beat. Glaserjeva je v svojem nastopu omenila, da je bil prav ta vprašalnik najbolj poglobljen intervju, ki ga je DiCaprio kadarkoli dal, in pri tem navedla tudi njegov takratni odgovor o najljubši hrani. Internetni uporabniki so zapis hitro preverili in ugotovili, da je intervju resničen ter ohranjen v izvirni obliki.

Dicapriev vprašalnik. FOTO: Posnetek Zaslona X

Dicaprio tokrat ni prejel nagrade za najboljšega igralca

V njem je DiCaprio na vprašanje o najljubši hrani lastnoročno zapisal: »testenine, testenine in še več testenin«. Med zanimivejšimi odgovori je tudi njegov glasbeni okus, kot najljubšo zvrst je navedel reggae in rap, za najljubšega glasbenika pa izbral Harryja Connicka. V istem vprašalniku je DiCaprio razkril tudi, da mu je bil med igralci najljubši Jack Nicholson, kar danes mnogi razumejo kot zanimiv vpogled v njegove zgodnje igralske vzore. Čeprav Leonardo DiCaprio letos ni prejel nagrade za najboljšega igralca, zlati globus je v tej kategoriji prejel Timothée Chalamet, je imel vseeno razlog za zadovoljstvo. Film One Battle After Another je namreč slavil v kategoriji najboljšega filma.