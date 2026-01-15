  • Delo d.o.o.
OBJAVILA FOTOGRAFIJE

Ne boste verjeli, kako je danes videti ta dobra prijateljica Boruta Pahorja (FOTO)

Ko sta bila oba še aktivna v politiki, sta odlično sodelovala.
Ob snidenjih je bilo veliko objemov in poljubov. Foto: Blaž Samec 
Ob snidenjih je bilo veliko objemov in poljubov. Foto: Blaž Samec 
S. N.
 15. 1. 2026 | 09:53
 15. 1. 2026 | 09:53
1:47
Borut Pahor, ki ga mlajše generacije poznajo bolj kot podjetnika in vplivneža, se je nekoč, ko je zasedal pomembne državniške funkcije, pogosto družil s svetovnimi voditelji in seveda voditeljicami. Spomnimo se njegovega prijateljskega odnosa z nekdanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor, s katero sta si bila tako blizu, da sta pogosto za skupne javne nastope ujemajoče se oprave. Nato je prišla na vrsto še ena lepotica, precej mlajša od Kosorjeve, a je Pahorja prav tako povsem očarala. Kolinda Grabar-Kitarović je vodila naše južne sosede med leti 2015 in 2020, ko jo je na volitvah premagal Zoran Milanović, nato pa je skorajda povsem izginila iz javnosti. Dokler ni te dni šokirala in navdušila z objavo fotografij na družabnem omrežju, na katerih je 57-letna političarka videti izredno vitko in mladostno.

Za portal 24sata je Grabar-Kitarović, ki v prostem času rada in veliko potuje, razkrila tudi skrivnost svoje nove vitke postave. Tako je denimo dejala, da kalorij ne šteje, pazi pa na glikemični indeks živil, ki jih zaužije. Znano je, da živila z visokim glikemičnim indeksom zvišajo raven sladkorja v krvi, zato je vnos takšnih živil dobro omejiti tudi iz zdravstvenih razlogov. Med živila z visokim glikemičnim indeksom spadajo denimo bel kruh in pekovski izdelki, beli riž in bele testenine, vse vrste krompirja, sladke pijače, čokolada … in vsemu temu se Kolinda Grabar-Kitarović, kolikor je le mogoče izogiba, poje pa veliko zelenjave, kuhane in v obliki različnih solat, ter rib.

