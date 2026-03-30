Ne boste verjeli, kako je zvezdnica Dinastije videti pri skoraj 93 letih (FOTO)

Legendarna igralka Joan Collins se je prejšnji konec tedna udeležila premiere muzikala Kinky Boots v londonskem West Endu in vsi, ki so na rdeči preprogi zagledali 92-letno zvezdnico, so ostali odprtih ust. Vedno elegantna igralka, ki se je najbolj spominjamo po vlogi Alexis Carrington v kultni seriji Dinastija, je bila videti senzacionalno, so se strinjali vsi, ki so jo imeli priložnost videti. Za premiero je izbrala tudi zelo mladostno opravo - daljše rožnato krilo s škotskim vzorcem je dopolnila z modnimi črnimi škornji, preko oprijete črne majice pa je oblekla telovnik, ki se je skladal s krilom. Proti hladu se je zaščitila z modnim usnjenim plaščem, pozabila pa seveda ni na prevelika sončna očala, ki so njen zaščitni znak, ter bogati pričesko.

Nasmejana igralka je izžarevala samozavest in z veseljem je pozirala pred fotografi na rdeči preprogi, kjer je bila videti nadvse sproščena. Collinsova, ki je se lahko pohvali s kariero, dolgo več desetletij, je na rdeči preprogi tako rekoč doma, po takšnih in drugačnih rdečih preprogah se je sprehodila že neštetokrat, zato brez težav izžareva zanjo tako zelo značilno samozavest. Redko katera dama bi si pri več kot 90 letih upala v javnost v opravi, ki jo je na premiero oblekla Collinsova, a prav njen modni slog je tisto, kar njeni oboževalci poleg seveda njene uspešne igralske kariere, najbolj občudujejo.

Igralska ikona je sicer že večkrat spregovorila o tem, da nima težav s staranjem, prav tako se ne ozira na mnenja o tam, kaj naj bi bilo za njeno starost primerno. »Oblačim se glede na počutje, ne mnenje nekoga, ki ga sploh ne poznam in on ne pozna mene,« je dejala pred časom, ko je razkrila še, da veliko pozornosti nameni zdravi prehrani, kar je po njenem mnenju tudi eden ključnih dejavnikov, da se pri tako visoki starosti odlično počuti. Pred spanjem noče jesti, da bi izboljšala prebavo, je takrat še dejala in priznala, da običajno preskoči zajtrk, čeprav ve, da ne bi smela, predvsem hvalevredno pa je dejstvo, da Joan Collins tudi pri skoraj 93 letih, toliko jih bo dopolnila konec maja, še vedno telovadi štirikrat na teden.