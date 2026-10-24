Ne boste verjeli, kakšen honorar bo prejel Zdravko Čolić za eno noč! Tesno mu sledi Severina

Novoletni nastopi so za glasbene izvajalce že tradicionalno najbolj dobičkonosni v letu, mesta in organizatorji pa morajo za nastope najbolj prepoznavnih imen seči precej globoko v žep. Kot poroča Jutarnji list, hrvaške skupnosti visoke zneske upravičujejo s tem, da zvezdniki v mesta privabijo tisoče obiskovalcev in s tem zagotovijo odličen turistični izkupiček.

Kot absolutnega regionalnega rekorderja po višini novoletnega honorarja portal navaja Zdravka Čolića. Za silvestrski koncert v Kotorju bo prejel 120.000 evrov. Kotorčani ocenjujejo, da se jim vložek v legendo hitro povrne, saj na njegov nastop vsako leto romajo oboževalci iz širše regije. V samem vrhu po zaslužku mu tesno sledi Severina, ki bo novoletno noč preživela na odru v Tuzli. Organizatorji so za njen nastop na Trgu svobode odšteli 230.000 konvertibilnih mark brez DDV, kar znaša približno 117.600 evrov.

Visoke honorarje bodo unovčila tudi druga zveneča imena z območja nekdanje skupne države, ki bodo nastopila na mestnih trgih in v privatnih aranžmajih. Med najbolje plačanimi nastopajočimi so Plavi orkestar v Dubrovniku, Petar Grašo v Opatiji, Nina Badrić ter Psihomodo pop v Zadru ter Bajaga in Instruktori v Puli. Za zabavo v zaprtih krogih in hotelih bosta medtem v Vodicah skrbela Maja Šuput in Dražen Zečić, ki veljata za preverjeno kombinacijo za polnjenje dvoran.