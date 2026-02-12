  • Delo d.o.o.
MUDI SE V AVSTRIJI

Ne boste verjeli, katero jed obožuje Sharon Stone. Veliko je pojemo tudi Slovenci

Sharon Stone se bo danes na Dunaju zavrtela tudi s svojim sinom.
Na znameniti dunajski ples jo je povabil kralj smetanovih zvitkov Karl Guschlbauer (na fotografiji desno). FOTO: Barbara Gindl/Afp

Sharon Stone je valčke vadila s sinom Lairdom. FOTO: Barbara Gindl/Afp

Filmski prizor, ki jo je iztrelil med zvezde.

Na znameniti dunajski ples jo je povabil kralj smetanovih zvitkov Karl Guschlbauer (na fotografiji desno). FOTO: Barbara Gindl/Afp
A. B.
 12. 2. 2026 | 08:20
3:55
Hollywoodska zvezda Sharon Stone, ki je zaslovela z vlogo Catherine Tramell v erotičnem trilerju Prvinski nagon (Basic Instinct) iz leta 1992, se je v torek prišla posladkat v avstrijsko vasico St. Willibald. Tja, natančneje v svojo tovarno sladkarij, jo je povabil kralj smetanovih zvitkov oziroma šamrol Karl Guschlbauer. V vasici, ki šteje vsega skupaj tisoč duš, je bilo ob tej priložnosti seveda zelo veselo. Zvezdnico so pozdravili lokalni pihalni orkester, številni oboževalci in predstavniki medijev. Dogodek, ki ga je vodil Alfons Haider, igralec in televizijski voditelj na ORF, je bil tudi nekoliko v znamenju današnjega Dunajskega opernega plesa, kamor jo je povabil prav Guschlbauer. »Vadila sva valčke. Vadila sem s sinom,« je 67-letnica odgovorila na Haiderjevo vprašanje, ali zna ta ples.

1992. LETA je zaslovela s filmom Prvinski nagon.

Priznala je, da sicer ni prav velika ljubiteljica sladkarij, a da je njena šibka točka temna čokolada. Po poročanju avstrijskega ORF je, morda na veliko presenečenje vseh zbranih, razkrila, da obožuje kislo zelje in dunajski zrezek. Če kaj, prav slednjega pri naših severnih sosedih ne manjka. Da bo lahko uživala v tistem »pravem dunajcu«, je hitro obljubil televizijski kuhar Johann Lafer. Kar sam ji ga bo spaniral in ocvrl. In čeprav se je filmski gledalci najbolj spominjajo po prizoru iz filma Prvinski nagon, kjer je med zaslišanjem na policiji prekrižala noge, ob tem pa za trenutek pokazala najintimnejši ženski predel, igralko kar malce žalosti dejstvo, da take pozornosti niso bili deležni tudi nekateri drugi filmi, v katerih je zaigrala. Kot denimo Strti cvetovi (Broken Flowers) iz leta 2005, ki da ga v ZDA skoraj nihče ni videl, v Evropi pa da je bil kar uspešen. »Posnela sem filme, ki se mi zdijo čudoviti, a jih skoraj nihče ne pozna,« je dodala.

Na dogodku ni mogla niti mimo svojega humanitarnega dela, in sicer v okviru Ameriške fundacije za raziskave aidsa (AMFAR). »Ko sem začela delati za AMFAR, so mi rekli, da zaradi tega več ne bom mogla dobiti filmskih vlog,« se je spominjala. Dodala je, da je imela pogosto drugačne prioritete kot ljudje, ki so jo obkrožali. Tako je potovala po svetu in zbirala sredstva za AMFAR. »Zdaj pa imamo zdravila za ljudi, ki živijo z virusom HIV. In ljudi ni več tako strah. Verjamem, da bi moral biti naš kompas ljubezen, ne strah,« je po poročanju ORF še dejala igralka. Znamenitega dunajskega plesa se sicer zelo veseli. Je pa tudi velika oboževalka avstrijskega slikarja in ilustratorja Gustava Klimta. »Čudovito je, da imam priložnost s seboj pripeljati sina. Študira medicino in kmalu bo začel semester v Koreji,« je povedala. Z njim bo na plesu tudi zaplesala. Laird Stone je dejal, da obožuje evropsko arhitekturo in je vesel, da jo lahko občuduje na Dunaju.

Na dogodku v vasici St. Willibald igralka ni odgovarjala na vprašanja o trenutni ameriški politiki. Znano je, da je že večkrat kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Američane opisala kot »neizobražene« in »naivne«. »Še vedno živim v ZDA, a resnično iščem kraj zunaj njih,« je bila v zvezi s tem kratka. Enotnost med ljudmi se ji zdi najpomembnejša. »Ni rože, ki bi bila boljša od druge, ali krave, ki bi bila boljša od druge, in enako je z ljudmi,« je sklenila.








