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POVSEM DRUGAČNO ŽIVLJENJE

Ne boste verjeli, s čim se ukvarja mlajša sestra Grete Thunberg (VIDEO)

Ob tem jasno poudarja, da noče živeti v senci starejše sestre ali da bi jo javnost ocenjevala skozi njeno delo.
Greta Thunberg dejanj svoje sestre ne komentira. FOTO: Yves Herman Reuters
Greta Thunberg dejanj svoje sestre ne komentira. FOTO: Yves Herman Reuters
P. K.
 21. 7. 2026 | 21:27
2:53
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Mlajša sestra Grete Thunberg, Beata MonaLisa, si je izbrala povsem drugačno življenjsko pot od slavne podnebne aktivistke. Dvajsetletna pevka, plesalka in samouka izvajalka iz Stockholma, ki nastopa pod umetniškim imenom Bea, končuje svoj prvenec in si na spletu ustvarja vse več zvestih sledilcev. Pozornost je pritegnila predvsem z izrazito gledališkimi priredbami znanih pesmi, med drugim uspešnice I Will Always Love You pevke Whitney Houston. Medtem ko je Greta zaslovela s podnebnimi protesti in nastopi na največjih svetovnih odrih, se je Bea posvetila glasbi. Ob tem jasno poudarja, da noče živeti v senci starejše sestre ali da bi jo javnost ocenjevala skozi njeno delo. Kot je povedala za revijo Interview Magazine, se je petja naučila sama, potem ko jo je klasična glasbena šola, ki jo je obiskovala kot otrok, razočarala.

Sprva je bila užaljena

Od 12. do 17. leta je v gledališki predstavi igrala francosko pevko Edith Piaf, izkušnja pa še danes vpliva na njen način petja. V začetku letošnjega leta je po spletu zaokrožil posnetek njenega nastopa v Musikaliska Kvarteret, najstarejši švedski glasbeni dvorani. Posnetek je povzročil toliko zanimanja, da so nekateri v Združenih državah Amerike celo trdili, da je njen glas ustvarila umetna inteligenca. »Sprva sem bila užaljena, nato pa sem to vzela kot kompliment. Ljudje so bili povsem prepričani, da posnetek ni resničen. Bilo pa je tudi veliko sovražnih odzivov,« je povedala. Bea se zavestno izogiba tudi računalniškemu popravljanju glasu. »Odločila sem se, da tega ne bom nikoli uporabljala. Vse posnamem v živo. Všeč mi je surovo in neposredno,« je pojasnila.

Na vprašanje, kako gleda na aktivizem starejše sestre, je odgovorila kratko in odločno: »Nisem odgovorna za življenja drugih ljudi.« Spregovorila je tudi o svoji povezanosti s švedsko skupnostjo LGBTQ+, čeprav sama pravi, da ji ne pripada. Velik del njenega občinstva prihaja prav iz te skupnosti, nastop na enem od dogodkov, ki ga je vodil Robert Fux iz švedske različice oddaje Drag Race, pa je opisala kot enega najpomembnejših trenutkov v karieri. Takrat se je prvič zares počutila prepoznano kot umetnica, med vožnjo s taksijem domov pa je o doživetju napisala celo pesem. Odkrito je spregovorila tudi o težavah v glasbeni industriji, kjer ji moški producenti pogosto govorijo, kako bi morala peti. »Glasna in mlada ženska je zelo izzivalna, predvsem za tiste, ki želijo imeti nadzor,« je brez ovinkarjenja povedala Bea.

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