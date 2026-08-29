Ne boste verjeli svojim ušesom! Velika tajska zvezda pred več deset tisoč ljudmi zapela kultni bosanski hit (VIDEO)

Tajski igralec, pevec in eden najbolj priljubljenih mladih obrazov tamkajšnje pop kulture Pond Naravit je sredi velikega koncertnega spektakla v Bangkoku poskrbel za prizor, ki ga njegovi oboževalci zagotovo niso pričakovali. 25-letni zvezdnik, ki ga javnost pozna predvsem kot igralca in člana priljubljenega igralsko-glasbenega dua PondPhuwin, je pred več deset tisoč gledalci zapel pesem, ki je doma na povsem drugem koncu sveta – kultni bosanski viralni hit »Helikopter« pevca Fazlije. Posnetki njegovega nastopa so se v hipu razširili po družbenih omrežjih, številni oboževalci pa niso mogli verjeti svojim ušesom.

Pond Naravit je ena od prepoznavnejših mladih zvezd tajske zabavne industrije. Pri 25 letih je uspešen tako kot igralec kot tudi pevec, njegovo priljubljenost pa je še posebej utrdilo sodelovanje s kolegom Phuwinom Tangsakyuenom. Skupaj sta postala prepoznaven igralsko-glasbeni dvojec PondPhuwin, ki ima veliko oboževalcev ne le na Tajskem, temveč tudi drugod po Aziji.

Naravit se je v zadnjih letih uveljavil predvsem na področju tajskih televizijskih serij, hkrati pa svojo kariero gradi tudi v glasbi. Njegova priljubljenost je prerasla meje Tajske, zato so njegovi koncerti in nastopi pogosto namenjeni ogromnemu številu oboževalcev. Prav eden takšnih dogodkov se je te dni odvijal v Bangkoku, kjer sta Pond in Phuwin pripravila tridnevni spektakel »Space Soul-dyssey Concert«.

Koncert v nabito polni areni Impact je bil zasnovan kot velika znanstvenofantastična pustolovščina skozi vesolje. Občinstvo je tako pričakovalo številne glasbene in plesne nastope, spektakularne kostume ter dovršeno odrsko produkcijo. Toda nihče ni pričakoval, da bo vesoljska pustolovščina tajskega zvezdnika občinstvo pripeljala vse do Balkana.

Na oder se je spustil iz helikopterja

Med svojim solo nastopom je 25-letni Pond Naravit pripravil prav posebno presenečenje. Na oder se je spustil iz makete helikopterja, oblečen v izjemno bogat tradicionalni južnoazijski oziroma bollywoodski kostum, okrašen z zlatimi detajli.

Občinstvo je sprva pričakovalo čustveno tajsko balado ali morda indijski plesni hit. Nato pa so se iz zvočnikov zaslišali prepoznavni balkanski ritmi in besede, ki jih pozna marsikateri poslušalec z območja nekdanje Jugoslavije.

»Helikopter, helikopter ...«

Pond je namreč zapel kultni hit »Helikopter«, ki ga je zaslovel bosanski pevec Fazlija. Pesem je pred leti postala velik spletni fenomen in se je iz Balkana razširila tudi daleč zunaj regije. Mlada tajska zvezda ni zgolj odplesala zahtevne koreografije, temveč je pesem izvedla z veliko samozavestjo. Oboževalci na družbenih omrežjih so bili še posebej presenečeni nad njegovo izgovorjavo, saj so nekateri opazili, da je Pond precej dobro usvojil besedilo v jeziku, ki mu je povsem tuj.

Nastop je bil še bolj poseben zadnji dan koncerta, ko se je Pondu na odru pridružil tudi njegov kolega Jasper. Skupaj sta poskrbela za še bolj energično in nekoliko nadrealistično vzdušje, ki je občinstvo očitno navdušilo. Posnetki nenavadnega nastopa so se skoraj takoj razširili po TikToku in drugih družbenih omrežjih. Oboževalci so množično komentirali nenavadni glasbeni preplet tajske pop kulture in balkanskega hita.

»Če bi mi kdo rekel, da bo tajski igralec pel Fazlijev 'Helikopter', bi mu rekel, da je nor,« se glasi eden od številnih komentarjev. Nastop Ponda Naravita je tako postal še en dokaz, kako daleč lahko potujejo glasba in spletni hiti. Pesem, ki je nastala na Balkanu, je tokrat zazvenela pred množico tajskih oboževalcev – v izvedbi ene največjih mladih zvezd tamkajšnje zabavne industrije, poroča Slobodna Dalmacija.