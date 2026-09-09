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Kralja Karla ni, na pomembnem dogodku namesto njega princ William

Princ William bo na pogrebu norveškega kralja Haralda V. v Oslu zastopal kralja Karla.
 FOTO: Gareth Fuller Via Reuters
 FOTO: Gareth Fuller Via Reuters
M. Fl.
 9. 9. 2026 | 13:25
2:37
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Princ William je v Oslu na pogrebu norveškega kralja Haralda V. Buckinghamska palača je pred tem potrdila, da bo valižanski princ na zadnjem slovesu zastopal svojega očeta, kralja Karla III. Na Norveškem je tudi princesa Anne, ki se je na pogrebu zasebno. S tamkajšnjo kraljevo družino jo povezuje posebna vez: je botra novemu norveškemu monarhu, kralju Haakonu VIII., piše People. Williamova, namesto prisotnosti njegovega očeta, je v skladu s kraljevo tradicijo, po kateri se vladajoči monarh praviloma ne udeležuje pogreba drugega voditelja države. Pred 35. let je na pogrebu kralja Olava V.  kraljico Elizabeto II. zastopal sedanji britanski kralj, tedaj še princ Charles.

Kralj Harald V. je po 35 letih na norveškem prestolu v starosti 90 let umrl konec prejšnjega meseca. Bil je eden najbolj priljubljenih članov evropskih kraljevih družin, v času dolgoletne vladavine pa si je pridobil sloves dostopnega kralja ljudstva. Od pokojnika so se že poslovile velike množice Norvežanov, ki so, medtem ko je bila njegova krsta razstavljena v kapeli Kraljeve palače v Oslu, čakali v vrstah, da bi mu izkazali spoštovanje. Na dan pogreba se je na ulicah norveške prestolnice zbralo veliko število ljudi. Pogrebni sprevod je potekal pred mašo v oselski katedrali, ki se je poleg princa Williama in princese Anne udeležujejo kraljica vdova Sonja, novi kralj Haakon VIII., drugi člani norveške kraljeve družine ter številni predstavniki evropskih kraljevih družin. Uradnem sledi zasebni pokop v kraljevem mavzoleju v trdnjavi Akershus.

Novi kralj Haakon se je od očeta posebej čustveno poslovil. V televizijskem nagovoru mu je namenil preproste, a ganljive besede. »Hvala, ker si bil tako dober oče,« je dejal ter ga opisal tudi kot človeka, ki je predstavljal vrednote družbe s temelji na pravu in pravičnosti, v kateri je vsak enakovreden. Od Haralda se je že prej poslovil tudi kralj Karel, ki je svojega sorodnika pohvalil zaradi neomajne predanosti norveškemu ljudstvu ter poudaril, da je državo skozi pomembna obdobja sprememb vodil s toplino in ponižnostjo. Kralj Harald je pustil močan pečat v sodobni zgodovini Norveške. Veljal je za monarha, ki je kraljevo družino približal običajnim ljudem ter s tem, ko se je odločil poročiti s Sonjo Haraldsen, ki ni izhajala iz plemiške družine, prekinil dolgoletno  tradicijo.

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