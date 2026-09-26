Ne verjemite vsemu, kar vidite! Takšna je v resnici slavna hollywoodska lepotica (FOTO in VIDEO)

Nicole Kidman že desetletja velja za eno najlepših hollywoodskih igralk in mnoge ženske ji zavidajo njeno porcelanasto polt in dolge bojne kodre. A vse le ni tako, kot se zdi. Uspešna avstralska igralka, ki se je leto po 20 letih zakona razšla z očetom svojih dveh hčera Keithom Urbanom, je pred dnevi s sledilci delila nekaj fotografij s počitnic v Portofinu, mnogi pa so opazili, da so na njih njeni lasje bistveno krajši in manj bujni kot na fotografijah z rdeče preproge.

Kidman lahko na intimnih posnetkih vidimo, kako uživa na sončni terasi enega od hotelov na italijanski rivieri, svetle in rahlo valovite lase pa je 59-letnica spela v nizek čop, le nekaj pramenov je pustila, da ji prosto padajo okoli obraza. Ostre oči njenih oboževalcev so takoj opazile, da je na igralki nekaj drugače. »Kaj se je zgodilo z Nicole in njenimi lasmi? Še pred dnevi je imela dolge in košate kodre,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov, medtem ko je drugega zaskrbelo, da je z igralko morda kaj narobe in so ji zato začeli lasje močno izpadati.

Poznavalci zabavne industrije medtem mirijo, da z Avstralsko lepotico, katere zaščitni znak so že od nekdaj prav njeni lasje, ki so bili sprva sicer veliko bolj rdečkasti in skodrani, ni nič narobe, le lasuljo je snela. Da, kot večina zvezdnic si tudi Kidmanova na pomembnih dogodkih pomaga z umetnimi lasmi. Tako hitro poskrbi za brezhibno pričesko, ne da bi svoje lase po nepotrebnem uničevala s preparati, kodralniki, likalniki in drugimi pripomočki. Kot je že pred časom dejal eden od frizerjev, ki skrbi za naglavno okrasje največjih zvezdnic na oni strani Atlantika, so nad lasuljami nadvse navdušene sestre Kardashian, Beyonce, Gwen Stefani, Keira Knightley, Zendaya, Katy Perry in mnoge druge, ki si želijo hitre in drzne spremembe, a le za kratek čas.