DAREŽLJIVO

Ne zgodi se pogosto: kaj je Ben Affleck po ločitvi podaril Jennifer Lopez

Vrednost darila daleč presega povprečne darove.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

 FOTO: Profimedia

 FOTO: Profimedia

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
 FOTO: Profimedia
M. Fl.
 13. 4. 2026 | 13:25
2:24
A+A-

Ben Affleck se je v korist Jennifer Lopez odpovedal svojemu deležu luksuzne vile na Beverly Hillsu, vredne več kot 55,8 milijona evrov, ki se še vedno neuspešno prodaja, piše US Weekly in se sklicuje na uradne dokumente. Par je za približno 55,8 milijona evrov nepremičnino kupil maja 2023, nato vanjo vložil še milijone za prenovo, kljub temu zakon ni dolgo trajal in se je končal z ločitvijo. Vilo skušata prodati od julija 2024, a zaenkrat brez uspeha. Cena se je vmes znižala na približno 48,4 milijona evrov, morda pa bodo spremembe v lastništvu olajšale prodajo.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Impresivna nepremičnina obsega približno 4.267 kvadratnih metrov celotne površine, približno 3.534 kvadratnih metrov je klimatiziranih. Z razgledom na gore vila ponuja vrsto luksuznih vsebin, kot so neskončni bazen, športna igrišča, popolnoma opremljena telovadnica, boksarski ring ter zasebni bar. Poleg glavne hiše so na posestvu še gostinski penthouse, hiša za osebje, stražarska hišica z dvema spalnicama, garaža za 12 avtomobilov in dodatni prostor za parkiranje večjega števila vozil. Nepremičnina je bila, kmalu preden je Lopez vložila zahtevek za razvezo, na trgu prvič ponujena julija 2024. Cena je tedaj znašala ceni približno 63,2 milijona eurov. Čeprav se je konec istega leta zdelo, da je prodaja dogovorjena za približno 59,5 milijona, je posel na koncu propadel.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Po poteku oglasa je bila vila  poleti 2025 začasno umaknjena s tržišča, nato pa ponovno ponujena po nižji ceni za približno 48,4 milijona evrov, a kupca še vedno ni bilo. Po razvezi sta bivša zakonca krenila vsak svojo pot. Jennifer Lopez še vedno prebiva v tej hiši, medtem ko ureja novo posestvo v Hidden Hillsu, ki vključuje številne luksuzne vsebine, kot so konjušnica, kino in profesionalna kuhinja. Ben Affleck se je preselil v Pacific Palisades, kjer je za približno 19 milijonov evrov kupil novo hišo s petimi spalnicami in šestimi kopalnicami.

 FOTO: Profimedia
 FOTO: Profimedia

