Nečimrnost: Harryja in Meghan želijo povsem izbrisati

Britanska kraljeva družina se sooča z novimi kritikami zaradi načrtovanih del na koči Frogmore. Kritiki vse skupaj označujejo za drag projekt iz nečimrnosti, katerega namen naj bi bil zgolj odstraniti vse spomine, ki sta jih na posesti pustila princ Harry in Meghan Markle. Princ in njegova žena sta kočo po poroki leta 2018 prejela v dar od kraljice Elizabete II.

Jeza zaradi visokih izdatkov

Nepremičnina je bila pred vselitvijo para deležna obsežne prenove, ki je kasneje postala politično sporna, saj je bilo razkrito, da je bilo za prenovo prvotno porabljenih približno 2,8 milijona evrov javnega denarja. Po umiku iz kraljevih dolžnosti leta 2020 in selitvi v Montecito v Kaliforniji sta zakonca Susseks celoten znesek povrnila. Kralj Karel III. je leta 2023 par uradno pozval, naj zapusti nepremičnino, ki od takrat ostaja prazna.

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Po navedbah virov naj bi zdaj razmišljali o novih delih v koči, katerih namen je odstranitev elementov, povezanih z obdobjem Harryja in Meghan, kar je ponovno sprožilo razpravo o kraljevih izdatkih in upravljanju posesti. Eden od virov iz palače je dejal: »Zanimivo je, da je današnja jeza javnosti vse manj usmerjena proti Harryju in Meghan. Večini je sprejela, da sta pred leti zapustila kraljevsko življenje in ustvarila temelje za prihodnost v tujini. Težava je v tem, da v nepremičnino, ki je že leta predmet polemik in razprav o izdatkih, še kar nameravajo vlagati denar.

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Med kritiki se krepi občutek, da gre bolj kot za nujno prenovo, za simbolično čiščenje. Frogmore je že povezan z milijoni evrov porabe, zdaj se mnogi sprašujejo, zakaj je potrebna dodatna naložba zgolj za odstranitev sledi nekdanjih stanovalcev. Ocenjeni stroški za učinkovito izbrisanje spominov na obdobje Susseksov so zdaj presegli 3,7 milijona evrov, kar mnogi vidijo kot izjemno visok znesek.

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V času, ko se številna britanska gospodinjstva soočajo z visokimi življenjskimi stroški in gospodarsko negotovostjo, obstaja bojazen, da bo to delovalo popolnoma odmaknjeno od resničnosti. Kritiki projekt že označujejo za projekt nečimrnosti, ki nima pravega praktičnega namena, razen simboličnega zaključka neprijetnega poglavja kraljeve zgodovine. Izziv za palačo je predvsem vprašanje javne podobe. Če bo javnost dobila vtis, da se milijoni ne porabljajo zato, ker bi bila prenova potrebna, ampak zato, da se izbriše povezava s Harryjem in Meghan, bo takšne izdatke zelo težko upravičiti,« piše Radar online.