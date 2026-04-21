Nedavna poteza slavne igralke in zadnje fotografije njenega moža nakazujejo, da je konec ljubezni

Zdi se, da se izteka še en zvezdniški zakon, znova takšen, ki ni bil zaznamovan s škandali in je deloval skladno. Le nekaj tednov po tem, ko je bilo razkrito, da je britanska igralka Keira Knightley iz uradnih dokumentov odstranila priimek svojega moža Jamesa Rightona, so slednjega opazili brez poročnega prstana, ki ga je nosil vse od njune poroke leta 2013 na jugu Francije, piše Daily Mail.

Po podatkih britanskega registra podjetij se igralkino ime zdaj glasi Keira Christine Knightley, medtem ko je prej uporabljala tudi priimek Righton, nekdanjega pevca skupine Klaxons. Par, ki ima dve hčerki, desetletno Edie in šestletno Delilah, je bil zadnjič skupaj v javnosti februarja na londonskem tednu mode, kar je še okrepilo govorice, da se zakon bliža koncu. Par se je leta 2013 poročil na jugu Francije, na posestvu, ki ga je igralka lani prodala. Keira in James sta vedno veljala za par, ki skrbno varuje zasebnost. Redko sta se pojavljala na družabnih dogodkih, občasno le na modnih revijah. Spoznala sta se leta 2011 preko skupnega prijatelja, se hitro ujela in se leto kasneje zaročila.

Poroka je bila na njunem vinogradu Les Cinq Puits v dolini reke Rhône, poimenovanem po petih naravnih izvirih na posestvu. Tam sta proizvajala tudi organsko vino. Kasneje je Knightley v podcastu razkrila, da je vinograd prodala, ker je bil projekt, kljub temu da jima je bil v veliko veselje, zelo zahteven. Pridelovala sta več vrst organskega vina, delo pa je vključevalo tudi ročno obiranje in druge tradicionalne metode obdelave. Čeprav igralka redko govori o zasebnem življenju, je nekoč humorno razkrila tudi, da je svojega moža učila prehranjevanja, saj je sprva jedel zelo enostavno hrano in ni rad hodil v restavracije.