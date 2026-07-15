Nekaj nikoli ni bilo vprašljivo: kaj princ William v resnici meni o srečanju kralja Karla III. in princa Harryja

Kralj Karel III. je pred kratkim skupaj s kraljico Camillo na svojem posestvu Highgrove gostil princa Harryja, Meghan Markle ter njuna otroka, princa Archieja in princeso Lilibet. Srečanje je potekalo daleč od oči javnosti. Fotografij ni bilo, prav tako kraljeva družina ni delila nobenih podrobnosti z mediji. V približno istem času se je princ William udeležil dobrodelnega polo turnirja. Čeprav so nekateri kraljevi poznavalci ugibali, da bi se brata lahko srečala, se to ni zgodilo. Številne pa zanima, kako William gleda na Harryjev prihod v Veliko Britanijo. Po pisanju portala Page Six bodoči kralj razume očetovo odločitev, da se sreča z mlajšim sinom, sam pa naj ne bi imel načrtov za obnovitev odnosa z bratom.

»Princ William verjetno razume, zakaj se je njegov oče tako odločil, čeprav sam tega najbrž ne bi storil,« je za omenjeni medij povedala poznavalka britanske kraljeve družine Kinsey Schofield. »Lahko razume, da si oče, ki se spopada z rakom, želi videti sina in vnuka, hkrati še vedno meni, da si Harry zaupanja družine še ni prislužil.« Schofieldova je dodala, da je Williamova prednostna naloga zaščita monarhije, ki jo bo nekoč nasledil: »Po njegovem mnenju nikoli ni bilo vprašanje, ali je Harry član družine, temveč ali mu je mogoče zaupati.«

»Eno popoldne v Highgrovu ne reši te dileme. Sedanji kralj lahko razmišlja o zapuščini, princ William pa mora gledati dolgoročno.« Po njenem mnenju srečanje očeta in sina ne more izbrisati preteklosti. »To ne pomeni, da bi morala palača pozabiti vse, kar se je zgodilo v zadnjih šestih letih. Oče lahko odpusti, monarh pa mora še naprej varovati krono. Eno srečanje je preprosto, ponovno zgraditi zaupanje je izjemno težko.«

Odnosi med princem Williamom in princem Harryjem so že več let močno skrhani. K temu so prispevale Harryjeve izjave v dokumentarni seriji na Netflixu, ki jo je posnel z Meghan Markle, ter njegova avtobiografija Rezerva (Spare). Po mnenju številnih so se napetosti med bratoma začele že v času, ko je Harry začel zvezo z Meghan. Harry je v knjigi zapisal, da je bil William med odraščanjem deležen prednostne obravnave. Opisal je tudi domnevni fizični spor med bratoma, potem ko naj bi William Meghan označil za težavno, grobo in agresivno.

»Vse se je zgodilo zelo hitro. Zgrabil me je za ovratnik, mi ga strgal in me podrl na tla,« je zapisal Harry. Princ Harry in Meghan Markle sta se leta 2020 umaknila iz kraljevih dolžnosti ter se preselila v Montecito v Kaliforniji. Pred kratkim je Harry za nekaj dni, čeprav mu je bilo odvzeto varovanje, ki ga financirajo davkoplačevalci, obiskal domovino, ta njim je prišla cela njegova družina.