Nekateri zvezdniki si zvezdo na Pločniku slavnih plačajo sami

Pločnik slavnih (Hollywood Walk of Fame) v svetu zabavne industrije že desetletja velja za simbol uspeha, vendar se za slovesnimi razkritji zvezd in fotografiranji skriva tudi manj znana plat zgodbe. Po besedah novinarja Matthewa Bellonija, enega najboljših poznavalcev hollywoodskega zakulisja, si nekateri zvezdniki zvezdo zagotovijo tako, da zanjo preprosto plačajo sami.

Kot piše v svojem glasilu What I'm Hearing, postavitev zvezde na znamenitem Pločniku slavnih stane približno 85.000 ameriških dolarjev (72.250 evrov). Ta znesek krije stroške izdelave, postavitve in vzdrževanja zvezde. V večini primerov izdatke poravnajo filmski studii ali televizijske hiše, ki želijo promovirati svoje igralce oziroma ustvarjalce.

Če za kandidatom ne stoji velika produkcijska hiša, stroške včasih krijejo igralci, glasbeniki ali celo njihovi oboževalci. Ironično je, da so prejemniki med slovesnim odkritjem svoje zvezde vidno ganjeni, čeprav so mnogi priznanje v končni fazi financirali sami.

Lokacija je pomembna

Zanimiva podrobnost je izbira lokacije. Tisti z večjim vplivom se lahko pogajajo o tem, kje bo njihova zvezda nameščena, saj vsi deli znamenitega pločnika niso enako zaželeni. Posebej nezaželen je odsek v bližini trgovine Hustler Hollywood, ki ga številni ocenjujejo kot manj prestižno lokacijo.

Brez osebne udeležbe ne gre

Pravila določajo, da morajo nagrajenci slovesnosti ob odkritju svoje zvezde osebno prisostvovati. Del celotnega postopka so promocijski, prav tako plačljivi oglasi, s katerimi prijatelji, sodelavci ali filmski studii javno čestitajo prejemnikom priznanja. O tem, kdo bo prejel zvezdo, vsako leto odloča petčlanski odbor, ki izbere približno 25 novih imen. Hollywoodski Pločnik slavnih se danes razteza vzdolž 15 mestnih blokov Hollywood Boulevarda, zamisel zanj pa sega v leto 1953, medtem ko so prve zvezde postavili konec petdesetih let prejšnjega stoletja, pojasnjuje Showbuzz.