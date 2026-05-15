Nekdanja kraljica hospitalizirana zaradi težav s srcem

Novica o hospitalizaciji nekdanje danske kraljice je hitro odjeknila v tamkajšnji javnosti, saj je Margareta II. ena najbolj priljubljenih članic evropskih kraljevih družin. Po navedbah palače je zdravstvene težave povzročil tako imenovani srčni krč. Danska tiskovna agencija Ritzau poroča, da naj bi šlo za angino pektoris, stanje, ki se običajno zaradi zmanjšanega pretoka krvi do srčne mišice kaže z bolečinami v prsih. Takšne težave so pogosto povezane z zamašenimi ali zoženimi arterijami. Šestinosemdesetletna nekdanja kraljica bo čez vikend ostala na opazovanju v univerzitetni bolnišnici Rigshospitalet v Köbenhavnu, kjer bodo opravili dodatne preiskave. Iz palače so sporočili, da je Margareta sicer utrujena, vendar dobre volje.

Margareta II. je letos 16. aprila praznovala 86. rojstni dan. V začetku leta 2024 je po več kot petih desetletjih vladanja nepričakovano abdicirala in prestol prepustila sinu, kralju Frederiku X. Njena odločitev je takrat presenetila številne Dance, saj je večkrat poudarila, da bo do konca življenja ostala kraljica. V zgodovino se je zapisala kot prva ženska na danskem prestolu po približno 600 letih. Med vladanjem je bila znana po svoji neposrednosti, inteligenci in umetniški nadarjenosti. Ukvarjala se je s slikanjem, ilustracijo in scenografijo, sodelovala pa je tudi pri knjižnih projektih in gledaliških produkcijah. Danska javnost jo je skozi desetletja predvsem zaradi njene dostopnosti in sodobnega pristopa k monarhiji zelo vzljubila. Tudi po abdikaciji ostaja ena najbolj spoštovanih osebnosti v državi.