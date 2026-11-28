Kot smo poročali včeraj, je graško sodišče Slovenca Patrika Megliča zaradi umora avstrijske vplivnice Stefanie Pieper in skrunitve njenega trupla obsodilo na dosmrtni zapor. Med sojenjem je sprva deloval mirno in zbrano, ob predvajanju posnetka rekonstrukcije zločina začel bridko jokati. Sodba še ni pravnomočna.

Le nekaj dni pred začetkom sojenja je z njim sodelovanje prekinila njegova dotedanja zagovornica, znana dunajska odvetnica Astrid Wagner. Ta je zdaj v avstrijskih medijih pristala zaradi povsem drugačne sodne zgodbe, v kateri se je morala zagovarjati sama.

Zmotila jih je njena gola koža

Wagnerjeva na družbenih omrežjih rada objavlja utrinke iz zasebnega življenja, med katerimi so tudi nekoliko bolj razgaljene fotografije. Junija 2022 je na instagram profilu svoje odvetniške pisarne objavila fotografijo, na kateri pozira z razgaljeno ramo in delom zgornjega dela telesa. Aprila 2024 je objavila še podobne fotografije s pohoda v naravi.

Zaradi objav jo je po njenih besedah prijavil več kot 90 let star upokojeni odvetnik. Disciplinski svet odvetniške zbornice je presodil, da je s fotografijami škodovala ugledu svojega poklica. Toda Wagnerjeva se z odločitvijo ni sprijaznila in se je pritožila na avstrijsko vrhovno sodišče.

FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Sodniki fotografije primerjali z večerno obleko

Vrhovni sodniki so ugotovili, da odvetnica na spornih fotografijah ne kaže nič več gole kože, kot bi je pokazala v večerni obleki z odprtim hrbtom. Poudarili so tudi, da se družbeni pogledi na spodobnost in razgaljenost sčasoma spreminjajo.

Zavrnili so še očitke o nedovoljenem oglaševanju odvetniških storitev. Fotografije z dopusta ali iz narave namreč same po sebi niso neprimerna reklama, tudi če je na profilu navedeno, da je oseba po poklicu odvetnica. Wagnerjeva je odločitev pozdravila kot pomemben korak na področju enakopravnosti in pravice žensk do odločanja o lastnem telesu. »Kar je moškim dovoljeno že dolgo, je zdaj dovoljeno tudi ženskam,« je dejala za avstrijski Heute.

Kljub zmagi pa odvetnica s sodišča ni odšla povsem brez kazni. Zaradi dveh drugih kršitev poklicnih obveznosti, povezanih s posredovanjem denarja stranki, bo morala plačati 1500 evrov. Ti kršitvi z njenimi fotografijami nista povezani.