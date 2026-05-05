Playboyeva manekenka razkrila gnusne spolne prakse s Hughom Hefnerjem

Danes 45-letna Holly Madison je bila stara komaj 22 let, ko je začela razmerje s Hughom Hefnerjem, ustanoviteljem Playboya, ki je umrl leta 2017. Par, ki ju je ločevala 53-letna starostna razlika, je bil skupaj od leta 2001 do 2008, čeprav je oče štirih otrok v tem času hkrati naklonjen drugim ženskam, kot sta Bridget Marquardt in Kendra Wilkinson.

Nekdanja Playboyeva manekenka in zvezdnica resničnostnih šovov, je zadnja leza v medijih razkrila kopico podrobnosti o življenju v dvorcu skozi leta. Med njimi so tudi stroga pravila, ki so se jih morali stanovalci držati, na primer prepoved nošenja šminke. Druga obveza, ki so se je morale Hefnerjeve prijateljice držati, so bile skupinske spolne zabave. In to je tisto, kar jo je zaznamovalo za vedno.

»O seksu in denarju je vodil črno knjigo...«

Danes mati dveh otrok trdi, da je bil seks, ko sta bila s Hefnerjem sama, druga zgodba, medtem ko je bil v skupinskih orgijah res ogaben. »Sovražila sem ga zaradi tega. Dala sem mu jasno vedeti, da ga sovražim,« je povedala. Orgije naj bi imeli obvezno vsako sredo in petek. Še več, glede seksa in denarja naj bi Hefner vodil 'črno knjigo'. »Črna knjiga je beležila nekaj različnih stvari,« je dejala. »Beležila je, kdaj je kdo prejel žepnino. Označil jo je, da je nisi mogel dvakrat zahtevati. Prav tako je beležila, kdo je spal z njim in kdaj.« Vanjo je beležil tudi, če so imele menstruacijo, saj so takrat lahko izostale iz spolnih opravkov. Če se je katera nanjo izgovarjala predolgo, je hitro slišala: »Oh, že tri tedne imaš menstruacijo, je vse uredu?«, še pove.

Hefner in njegovih šest deklet – Sheila Levell, Izabella St. James, Zoe Gregory, Holly Madison, Bridget Marquardt in Cristal Camden. Pisalo se je leto 2003. FOTO: Profimedia

V temi so vse miši sive

Čas, ki ga je s Hefnerjem preživela na štiri oči, je bil veliko bolj 'normalen'. »Ko sva bila samo jaz in on, je bilo vse skupaj veliko bolj normalno, kot bi si mislili.« Povedala je tudi, da je razlika v letih v razmerju nikoli ni motila, vendar da je bila preprosto deležna preveč kritik.

»Občutek imam, kot da je bil čas, ko nisem mogla ničesar objaviti brez kakšnega neumneža v komentarjih, ki je napisal kaj, kot je recimo 'Oh, stare jajca' ali kaj podobnega. Morda se nekaterim jajca res postarajo in postanejo zoprna, ampak mene niso nikoli motila,« je še zaključila starleta. S Hefnerjem sta med seksom preprosto ugasnila luči: »Mislim, obstaja rek: 'Vse miši so v temi sive.'«