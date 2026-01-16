Nekdanja političarka v središču afere z varnostnikom: »Misijonarski seks? Dolgočasno«

Razvpita nekdanja ameriška senatorka Kyrsten Sinema se je znašla v središču odmevne tožbe, v kateri jo toži žena njenega nekdanjega telesnega stražarja Matthewa Ammela. Žena je mnenja, da je senatorka kriva za poseg v njen zakon, saj se je njen mož s senatorko malo preveč rad družil tudi izven nujnih službenih opravkov. Heather Ammel je bila s svojim možem poročena 14 let in ima z njim tri otroke.

49-letna Kyrsten Sinema je v ameriškem senatu zastopala Arizono med letoma 2019 in 2025 – sprva kot demokratka, nato pa kot neodvisna senatorka. Po poročanju Daily Maila jo Ammelova toži zaradi »namernega in zlonamernega vmešavanja v njen zakon«, kar je po zakonodaji Severne Karoline dejansko izvedljivo na podlagi posebnega zakona, ki omogoča vložitev tožbe zaradi odtujitve naklonjenosti v primeru »nezakonitega in zlonamernega ravnanja«, kot je ljubezenska afera.

Snel naj bi si poročni prstan, senatorka ga je v to prisilila, meni žena

Heather Ammel v tožbi navaja, da je Sinema afero z njenim možem, veteranom specialnih enot, začela kmalu po tem, ko se je ta leta 2022 zaposlil v njenem varnostnem timu. Sinema in Ammel sta pogosto skupaj potovala na službena potovanja po Združenih državah in tujini, pri čemer naj bi ga senatorka večkrat vabila v svojo hotelsko sobo - on pa se je, po mnenju žene nič kriv, seveda odzval.

Po navedbah v tožbi naj bi biseksualna senatorka Ammela pred enim od službenih potovanj leta 2023 prosila, naj s seboj prinese MDMA, znan tudi kot ekstazi, da bi ga lahko »vodila skozi psihedelično izkušnjo«. Domnevna ljubimca naj bi si izmenjevala tudi sporočila o spolnosti, med drugim o seksu v misijonarskem položaju s prižganimi lučmi. Sinema je obtožbe označila za »dolgočasne«. Skupna potovanja Sineme in Ammela so vključevala tudi obiske številnih koncertov, med drugim U2 v Sphere v Las Vegasu, Green Day v Washingtonu in Taylor Swift v Miamiju. Ammel je senatorko spremljal tudi na službenem potovanju v Savdsko Arabijo. V tožbi je še navedeno, da je Sinema Ammela prosila, naj na koncertih sname poročni prstan, »da ne bi bilo videti, kot da se dotika poročenega moškega«. Tožba navaja še, da je Sinema Ammelu kupila električni masažni aparat in mu nato poslala sporočilo, naj pride v njeno stanovanje, da bi ga lahko »preizkusila na njegovem hrbtu«. Prav tako naj bi mu pošiljala fotografije sebe, ovite zgolj v brisačo.

Afera naj bi se končala z razpadom zakona konec leta 2024. V tožbi je navedeno, da naj bi bila Heather Ammel zaradi Sineminih dejanj čustveno povsem zlomljena, v resnih finančnih težavah in prisiljena sprožiti ločitveni postopek. Trpela naj bi za posttravmatsko stresno motnjo, za katero se mora zdraviti. Kaj se je zgodilo z možem, ni znano.