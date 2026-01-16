  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TOŽI JO NJEGOVA ŽENA

Nekdanja političarka v središču afere z varnostnikom: »Misijonarski seks? Dolgočasno«

Žena veterana specialnih enot toži Kyrsten Sinema zaradi domnevnega razpada zakona in zahteva 25.000 dolarjev odškodnine.
Kyrsten Sinema FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Kyrsten Sinema FOTO: Jonathan Ernst Reuters
G. P.
 16. 1. 2026 | 20:14
 16. 1. 2026 | 20:14
A+A-

Razvpita nekdanja ameriška senatorka Kyrsten Sinema se je znašla v središču odmevne tožbe, v kateri jo toži žena njenega nekdanjega telesnega stražarja Matthewa Ammela. Žena je mnenja, da je senatorka kriva za poseg v njen zakon, saj se je njen mož s senatorko malo preveč rad družil tudi izven nujnih službenih opravkov. Heather Ammel je bila s svojim možem poročena 14 let in ima z njim tri otroke.

49-letna Kyrsten Sinema je v ameriškem senatu zastopala Arizono med letoma 2019 in 2025 – sprva kot demokratka, nato pa kot neodvisna senatorka. Po poročanju Daily Maila jo Ammelova toži zaradi »namernega in zlonamernega vmešavanja v njen zakon«, kar je po zakonodaji Severne Karoline dejansko izvedljivo na podlagi posebnega zakona, ki omogoča vložitev tožbe zaradi odtujitve naklonjenosti v primeru »nezakonitega in zlonamernega ravnanja«, kot je ljubezenska afera.

Snel naj bi si poročni prstan, senatorka ga je v to prisilila, meni žena

Heather Ammel v tožbi navaja, da je Sinema afero z njenim možem, veteranom specialnih enot, začela kmalu po tem, ko se je ta leta 2022 zaposlil v njenem varnostnem timu. Sinema in Ammel sta pogosto skupaj potovala na službena potovanja po Združenih državah in tujini, pri čemer naj bi ga senatorka večkrat vabila v svojo hotelsko sobo - on pa se je, po mnenju žene nič kriv, seveda odzval.

Po navedbah v tožbi naj bi biseksualna senatorka Ammela pred enim od službenih potovanj leta 2023 prosila, naj s seboj prinese MDMA, znan tudi kot ekstazi, da bi ga lahko »vodila skozi psihedelično izkušnjo«. Domnevna ljubimca naj bi si izmenjevala tudi sporočila o spolnosti, med drugim o seksu v misijonarskem položaju s prižganimi lučmi. Sinema je obtožbe označila za »dolgočasne«. Skupna potovanja Sineme in Ammela so vključevala tudi obiske številnih koncertov, med drugim U2 v Sphere v Las Vegasu, Green Day v Washingtonu in Taylor Swift v Miamiju. Ammel je senatorko spremljal tudi na službenem potovanju v Savdsko Arabijo. V tožbi je še navedeno, da je Sinema Ammela prosila, naj na koncertih sname poročni prstan, »da ne bi bilo videti, kot da se dotika poročenega moškega«. Tožba navaja še, da je Sinema Ammelu kupila električni masažni aparat in mu nato poslala sporočilo, naj pride v njeno stanovanje, da bi ga lahko »preizkusila na njegovem hrbtu«. Prav tako naj bi mu pošiljala fotografije sebe, ovite zgolj v brisačo.

Afera naj bi se končala z razpadom zakona konec leta 2024. V tožbi je navedeno, da naj bi bila Heather Ammel zaradi Sineminih dejanj čustveno povsem zlomljena, v resnih finančnih težavah in prisiljena sprožiti ločitveni postopek. Trpela naj bi za posttravmatsko stresno motnjo, za katero se mora zdraviti. Kaj se je zgodilo z možem, ni znano.

 

Več iz teme

kyrsten sinemaaferaZDA
ZADNJE NOVICE
19:50
Novice  |  Slovenija
DOPOLNILNO ZAVAROVANJE

Mi, socialisti!: »Bučk ne potrebujemo, ker na oblast vračajo skrajno desnico«

Mi, socialisti! vztrajajo pri ukinitvi dopolnilnega zavarovanja.
16. 1. 2026 | 19:50
19:18
Novice  |  Svet
ZAOSTRENE RAZMERE

Sin strmoglavljenega iranskega šaha: »Islamska republika bo padla - ne če, ampak kdaj«

Pahlavi od začetka protestov, ki so v Iranu izbruhnili konec decembra, poziva k posredovanju ZDA.
16. 1. 2026 | 19:18
19:01
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EKSORCIZEM

Grozljivo: triletna deklica umrla med obredom izganjanja demonov

Mati je policiji povedala, da je verjela, da je bila deklica obsedena z zlim duhom in da je družina ravnala po božjem sporočilu.
Kaja Grozina16. 1. 2026 | 19:01
19:00
Lifestyle  |  Stil
VEČNI MODNI KOSI

10 kosov, ki jih lahko kupite na zimskih razprodajah in vam bodo služili še dolga leta

Zimske razprodaje niso past za nespametne nakupe, ampak idealna priložnost, da svojo garderobo obogatite s kakovostnimi in brezčasnimi kosi. Razkrivamo vam, kako.
Barbara Kotnik16. 1. 2026 | 19:00
18:45
Bulvar  |  Domači trači
EKSTREMNI PODVIG

Franko Bajc spet šokiral: poglejte, kaj je počel v ledeno mrzli Jasni (FOTO)

Priljubljeni slovenski vplivnež in ekstremni športnik Franko Bajc je znan po tem, da ga fizični izzivi ne ustavijo.
16. 1. 2026 | 18:45
18:22
Novice  |  Slovenija
NESORAZMERNA VIŠINA

Višje cene parkiranja razburile Ljubljančane, Zveza potrošnikov Slovenije opozorila tole

ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani.
16. 1. 2026 | 18:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki