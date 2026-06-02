Nekdanja žena Jamesa Van Der Beeka: poroka tri mesece po igralčevi tragični smrti

Tri mesece po tem, ko je izgubila nekdanjega moža, igralca Jamesa Van Der Beeka, je Heather McComb delila veselo novico. 49-letna igralka se je namreč konec tedna na intimnem obredu v Missouli v ameriški zvezni državi Montana poročila s Scottom Michaelom Campbellom. Obkrožali so ju družinski člani in najbližji prijatelji. Na instagramu je Heather novico sporočila z iskrenim zapisom in serijo fotografij s poročnega dne. »Včeraj sva se s Scottom Michaelom Campbellom obdana z ljudmi, ki jih ljubiva najbolj na svetu, v najinem najljubšem mestu, Missouli v Montani uradno poročila. Poročila naju je moja čudovita sestra Essence Atkins,« je zapisala.

Dodala je: »Najini srci sta polni hvaležnosti za vso ljubezen, ki naju je obdajala. Hvala vsem družinskim članom in prijateljem, ki ste pripotovali z vseh koncev države, da bi bili z nama. Hvala, Jezus, ustvarjalec poti in čudežev!« Kasneje se je zahvalila tudi vsem, ki so pomagali ustvariti nepozaben poročni vikend. »Vsi ste naredili ta dogodek tako poseben in ustvarili resnično čaroben vikend, ki ga ne bova nikoli pozabila. Sediva tukaj in štejeva svoje številne blagoslove. Hvala vsem!«

Tri mesece po boleči izgubi

Poroka se je zgodila le tri mesece po smrti zvezdnika serije Simpatije, Jamesa Van Der Beeka, ki je 11. februarja umrl po boju z rakom debelega črevesa v tretjem stadiju. Star je bil 48 let. Heather McComb in James Van Der Beek sta bila poročena od leta 2003 do leta 2010, po ločitvi sta ostala v dobrih odnosih. Po novici o smrti Jamesa Van Der Beeka mu je Heather McComb na družbenih omrežjih namenila ganljiv poklon in zapisala, da je strta zaradi izgube ljubljenega Jamesa. Dodala je, da jo še posebej boli zaradi njegove žene Kimberly Van Der Beek in njunih šestih otrok. Ob spominu na skupno preteklost je poudarila posebno vez, ki sta jo ohranila tudi po koncu zakona.

»Hvaležna sem za posebno povezanost, prijateljstvo in ljubezen, ki sva si ju delila,« je zapisala. Jamesa je opisala kot čudovito dušo, polno svetlobe, ljubezni, talenta, humorja, globine, občutljivosti, znanja in globoke ljubezni. »Sijal je zelo močno, a je bil hkrati tako skromen in človeški. Vedno je raziskoval, rastel, šel globlje in se podajal izven svoje cone udobja.« Pohvalila je njegovo predanost družini in dejala, da je izjemno rad bil oče ter da je svojo ženo Kimberly Van Der Beek ljubil z vsem srcem. Par je označila za pravi sorodni duši in izrazila občudovanje do moči in dostojanstva, ki ju je Kimberly Van Der Beek pokazala med njegovo boleznijo.

Zvezdnik serije Simpatije

James Van Der Beek je zaslovel konec devetdesetih let z vlogo Dawsona Leeryja v seriji Simpatije. Kasneje je ustvaril uspešno kariero v filmu in na televiziji ter nastopil v filmu Varsity Blues ter serijah One Tree Hill in CSI: Cyber. V mesecih pred smrtjo je odkrito govoril o vplivu diagnoze raka in o podpori, ki jo je prejel od oboževalcev. V oddaji Today je decembra dejal: »Tega nikoli nisem pričakoval. Nikoli se nisem zares ustavil in cenil vsega, kar sem dosegel.« Dodal je: »Vsakič, ko mi kdo reče, da moli zame in mi želi vse dobro, sem za to neizmerno hvaležen.« Za Jamesom Van Der Beekom so ostali žena Kimberly Van Der Beek in njunih šest otrok: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn in Jeremiah.

Ko je Kimberly Van Der Beek letos sporočila novico o njegovi smrti, je zapisala: »Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno preminil. Svoje zadnje dni je sprejel s pogumom, vero in dostojanstvom.« Ljubezenska zgodba Heather McComb in Jamesa Van Der Beeka se je začela v začetku 2000-ih in dosegla vrhunec s poroko v Malibuju julija 2003. Med svati so bili tudi njegovi soigralci iz serije Simpatije, med njimi Michelle Williams, Busy Philipps in igralka Soleil Moon Frye. Ko sta se Heather McComb in James Van Der Beek leta 2010 ločila, je igralčev predstavnik poudaril, da je bila ločitev popolnoma sporazumna in da sta kljub koncu zakona ostala tesna prijatelja, piše Hello.