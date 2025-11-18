Nekdanja žena Justina Trudeauja prvič o njegovi romanci s Katy Perry: »Ne bom dovolila tega.«

Sophie Grégoire je prvič javno spregovorila o romanci bivšega moža, nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, s pop zvezdnico Katy Perry, piše People.

FOTO: Profimedia

Med gostovanjem v podkastu Arlene Is Alone je 50-letna Sophie razkrila, kako se spopada z medijsko pozornostjo, ki spremlja ljubezensko življenje njenega bivšega moža.

»Vsi smo ljudje in seveda me nekatere stvari prizadenejo,« je priznala, ob tem pa dodala, da je to nekaj povsem normalnega. »Kako se boš odzval na določene stvari, pa je odvisno od tebe in jaz se odločam poslušati glasbo namesto hrupa.«

Čeprav je zveza med Trudeaujem in 41-letno pop ikono v njej sprožila vrsto čustev, Sophie poudarja, da lahko vpliva le na svoj lastni odnos do situacije, in izbira dostojanstvo.

»Dovolim si biti razočarana nad nekom, dovolim si biti jezna, žalostna. In kot nekdo, ki se zavzema za duševno zdravje dobro vem, kako pomembno je, da občutiš in pravilno izraziš ta čustva,« je povedala voditeljici in nadaljevala, da čeprav si je dovolila biti čustvena, ni želela biti reaktivna:

»Lahko se ujameš v to reaktivnost, vendar boš nosil posledice,« je komentirala.

»Jasno mi je, da lahko veliko stvari, ki se porajajo v javnosti, sproži močna čustva, vendar je od mene odvisno, kaj bom naredila s tem. To, kdo bom skozi vse to, je moj izbor. To ne pomeni, da nimam čustev. Ne pomeni, da ne jokam, ne kričim, se ne smejim …«

Sophie dopušča, da njeni občutki pridejo na plano, naj bo to jeza ali razočaranje, a zanjo je na prvem mestu družina.

Trudeau in Grégoire sta se po 18. letih zakona razšla leta 2023, skupaj vzgajata tri otroke: 18-letnega Xaviera, 16-letno Ello-Grace in 11-letnega Hadriena.