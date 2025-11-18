  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČUSTVA

Nekdanja žena Justina Trudeauja prvič o njegovi romanci s Katy Perry: »Ne bom dovolila tega.«

Nova zveza njenega bivšega moža je več kot odmevna.
FOTO: Chris Wattie/Reuters
FOTO: Chris Wattie/Reuters
M. Fl.
 18. 11. 2025 | 09:00
A+A-

Sophie Grégoire je prvič javno spregovorila o romanci bivšega moža, nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, s pop zvezdnico Katy Perry, piše People.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Med gostovanjem v podkastu Arlene Is Alone je 50-letna Sophie razkrila, kako se spopada z medijsko pozornostjo, ki spremlja ljubezensko življenje njenega bivšega moža.

»Vsi smo ljudje in seveda me nekatere stvari prizadenejo,« je priznala, ob tem pa dodala, da je to nekaj povsem normalnega. »Kako se boš odzval na določene stvari, pa je odvisno od tebe in jaz se odločam poslušati glasbo namesto hrupa.«

Čeprav je zveza med Trudeaujem in 41-letno pop ikono v njej sprožila vrsto čustev, Sophie poudarja, da lahko vpliva le na svoj lastni odnos do situacije, in izbira dostojanstvo.

»Dovolim si biti razočarana nad nekom, dovolim si biti jezna, žalostna. In kot nekdo, ki se zavzema za duševno zdravje dobro vem, kako pomembno je, da občutiš in pravilno izraziš ta čustva,« je povedala voditeljici in nadaljevala, da čeprav si je dovolila biti čustvena, ni želela biti reaktivna:

»Lahko se ujameš v to reaktivnost, vendar boš nosil posledice,« je komentirala.

»Jasno mi je, da lahko veliko stvari, ki se porajajo v javnosti, sproži močna čustva, vendar je od mene odvisno, kaj bom naredila s tem. To, kdo bom skozi vse to, je moj izbor. To ne pomeni, da nimam čustev. Ne pomeni, da ne jokam, ne kričim, se ne smejim …«

Sophie dopušča, da njeni občutki pridejo na plano, naj bo to jeza ali razočaranje, a zanjo je na prvem mestu družina.

Trudeau in Grégoire sta se po 18. letih zakona razšla leta 2023, skupaj vzgajata tri otroke: 18-letnega Xaviera, 16-letno Ello-Grace in 11-letnega Hadriena.

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
LJUBEZEN

Katy Perry in Justin Trudeau: poljubi na jahti potrdili romanco (Suzy)

Skupaj jima ne uspe preživeti veliko časa, a sta po besedah prijateljev ves čas v stikih.
18. 10. 2025 | 16:40
Bulvar  |  Tuji trači
NI BILA DOLGO SAMSKA

Nekdanjega premierja opazili v objemu pop zvezdnice

Nedolgo tega se je Katy Perry razšla z igralcem Orlandom Bloomom.
14. 10. 2025 | 12:25

Več iz teme

Katy PerryJustin TrudeauSophie Gregorie Trudeauodnosipartnerstvo
ZADNJE NOVICE
09:46
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Strokovnjaki svarijo: če slišite to, je gnezdo najbrž že v steni

Ker miši lahko povzročijo resno škodo na izolaciji, električnih napeljavah in živilih, je pomembno, da ukrepamo takoj in premišljeno.
Kaja Berlot18. 11. 2025 | 09:46
09:28
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Poslovila se je zdravnica dr Jana Plavc, ganljiva sporočila pacientov dežujejo

Iz Kamnika prihaja žalostna vest.
18. 11. 2025 | 09:28
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
PEVSKI VEČER

Od Ljutomera do Adergasa: devet družin pokazalo moč slovenske pesmi

Družine so v Adergasu zapele že dvanajstič. Nastopilo jih je devet, dve sta na oder stopili prvič.
Janez Kuhar18. 11. 2025 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
SANJSKA POROKA

Veslačica Anja Osterman: Poroka je bila kot iz sanj (Suzy)

Anja in Alan sta nedavno združila prijetno s koristnim. Na Maldive sta šla počitnice in se še poročila.
18. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
ČUSTVA

Nekdanja žena Justina Trudeauja prvič o njegovi romanci s Katy Perry: »Ne bom dovolila tega.«

Nova zveza njenega bivšega moža je več kot odmevna.
18. 11. 2025 | 09:00
08:55
Novice  |  Slovenija
KING COLIS

Se še spomnite trgovine z izgubljenimi paketi? Furs jo je zaprl, a zagotavljajo: »Znova se bomo oglasili«

Sporočili so, da so uredili ugotovljene nepravilnosti, Furs jim je vrnil tudi vse začasno zaseženo blago.
18. 11. 2025 | 08:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki