Nekdanji mož Blanke Vlašić prejel ljubezensko sporočilo: »Najboljši očka najini hčerki«

Belgijska pisateljica Charlotte Van Loy, ki je avgusta dobila otroka z nekdanjim možem Blanke Vlašić Rubenom Van Guchtom, je na družbenih omrežjih objavila čustveno objavo. V njej je pisala o sreči, postavljanju meja in močnem značaju, Van Guchta pa je označila za najboljšega očeta njune hčerke.

Van Loy je na Instagramu objavila fotografijo iz nosečnosti, na kateri poljublja Van Guchta, ob njej pa je delila daljše sporočilo. »Niso vsi, ki izbirajo sebe, sebični. Niso vsi, ki postavljajo meje ali ne odstopajo od svoje vizije, narcisi. Postaviti lastno srečo na prvo mesto kot absolutno prednostno nalogo ne pomeni, da drugim kaj zamerite. Pomeni, da razumete, da je vaše življenje pomembno, da imate samo eno in da ste pripravljeni iti do skrajnih, včasih morda celo ekstremnih meja, da bi živeli fantastično in smiselno življenje,« je zapisala.

Objavo je končala s sporočilom Van Guchtu. »Močan značaj ni vedno težak značaj. Tudi težak značaj ni nujno slab. Najboljši očka najini hčerki. Ljubim te,« mu je sporočila.

Avgusta sta dobila hčerko

Van Loy in Van Gucht sta avgusta postala starša deklice Florence. Njuno razmerje se je začelo, ko je bil belgijski športni novinar še poročen z Blanko Vlašić, od katere se je ločil v začetku letošnjega leta. Van Gucht je že pred tem javno govoril o svojem ljubezenskem življenju in zvezah z več ženskami. Poleg razmerja s Charlotte Van Loy je v zvezi tudi z belgijsko manekenko Valentine Besard.

Ko je govoril o tem, kako usklajuje delo, zasebne obveznosti in razmerja z več partnericami, je pred časom dejal: »Imaš službo, zasebne obveznosti, poleg tega pa moraš še malo pogledati, kdo ima kdaj čas,« poroča Index.hr