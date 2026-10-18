Nekdanji mož Sofie Vergare razkril neprijetne podrobnosti njunega zakona: tako mu odgovarja igralka

Čeprav sta se igralca Sofia Vergara in Joe Manganiello ločila pred več kot dvema letoma, se zdi, da še vedno nista razčistila vseh nesoglasij. Povod za novo javno obračunavanje so spomini igralca, v katerih je podrobno spregovoril o hudi bolezni, s katero se je boril več let, pa tudi o odnosu z nekdanjo ženo.

V knjigi z izvirnim naslovom Bloodlines, Manganiello navaja vrsto neprijetnih trditev o kolumbijski igralki. Med drugim, da mu je odrekala nežnost prav v obdobju, ko jo je najbolj potreboval. Zdi se, da mu Sofia ni ostala dolžna. Vendar je v nasprotju z nekdanjim možem, ki se je odločil javno razkriti intimne podrobnosti njunega skupnega življenja, izbrala precej bolj prefinjen način.

Igralec je v pogovoru za revijo People razkril, da so se kmalu po njuni razkošni poroki leta 2015 začele resne zdravstvene težave. Mučili so ga hude bolečine v trebuhu, visoka vročina, izpuščaji, izčrpanost in krvavitve, vendar zdravniki dolgo niso mogli ugotoviti, kaj se dogaja z njim. V sedmih letih je izgubil skoraj 27 kilogramov, prestal številne preiskave in več operacij. Leta 2016 je zaradi življenjsko ogrožajočega stanja potreboval nujno operacijo črevesja.

Prav Sofia je bila takrat ob njegovi bolniški postelji in je, kot priznava sam, sprejela odločitev, ki mu je rešila življenje. Medtem ko je bil pod anestezijo, so zdravniki od nje zahtevali soglasje za odstranitev hudo poškodovanega dela črevesja. Po operaciji je moral živeti s stomo, telesno okrevanje pa so spremljale resne psihične težave. Toda po njegovih trditvah se je prav v teh letih njun odnos začel nepopravljivo spreminjati. V spominih navaja, da je njun zakon sčasoma postal popolnoma brez čustev in da ga žena ni želela niti objeti, čeprav jo je za to prosil.

Še posebej težko obdobje je doživljal leta 2019, ko se je, kot razkriva, spopadal tudi s samomorilnimi mislimi. Takrat je v njegovo življenje prišla majhna čivava Bubbles, ki mu je pomagala znova najti smisel in razlog za vsakodnevni boj. Namesto da bi bila njegova žena tega vesela, se je po Manganiellovih besedah norčevala iz njegove navezanosti na psa.

Njegove trditve so pritegnile veliko pozornosti javnosti, vendar se igralka ni želela spuščati v javno obračunavanje in obtožb nekdanjega moža ni neposredno komentirala. Kljub temu mu je kot prava dama odgovorila na svoj način: ne da bi izrekla eno samo besedo. Namesto da bi javno razkrivala intimne podrobnosti njunega zakona in odgovarjala na vsako njegovo trditev, je pustila, da namesto nje spregovorijo nekatere pomenljive izjave.

Zanimivo je, da se je prvi odzval njen 35-letni sin Manolo Gonzalez Vergara, ki ga je dobila v prvem zakonu. Na instagramu je objavil primerjavo med dobrim in narcističnim moškim. Objava je vsebovala sporočilo, ki bi ga lahko povzeli takole: ko imate opravka z narcisom, ni pomembno, koliko naredite zanj, saj mu nikoli ne bo nič dovolj, na koncu pa vas bo poskušal prikazati kot negativca. Dan pozneje je Sofia njegovo objavo delila na svojem profilu in ji dodala emotikon ploskanja. Mnogi so to razumeli kot potrditev, da se strinja s sinovimi besedami.

Delila je tudi drugo objavo, ki je poudarjala pomen sposobnosti, da se človek zna nasmejati samemu sebi. Čeprav Manganiella ni omenila po imenu, sta čas objav in vsebina sporočil spodbudila ugibanja, da so namenjena prav njemu. Tako se je igralka vsaj za zdaj izognila javnemu obračunavanju z nekdanjim možem, obenem pa namignila, kaj si misli o njegovi različici njunega skupnega življenja. Vendar to ni prvič, da sta nekdanja zakonca predstavila različni različici razlogov za razpad zakona.

Potem ko sta julija 2023 sporočila, da se razhajata, je Sofia v pogovoru za španski časopis El País pojasnila, da je bil eden glavnih razlogov za ločitev njun različen pogled na starševstvo. Po njenih besedah si je Manganiello želel otrok, medtem ko sama pri petdesetih ni več želela znova postati mati. Menila je, da to ne bi bilo pošteno do otroka. Igralec je takšno razlago zavrnil že leta 2024 in zatrdil, da ženi nikoli ni postavil ultimata glede otrok.

V novih spominih razkriva, da sta z medicinsko pomočjo poskušala spočeti otroka. Po neuspešnih poskusih sta razmišljala tudi o možnosti darovanja jajčne celice. Toda zaradi hude bolezni in strahu, da ne bo preživel, je Manganiello po lastnih besedah opustil misel na očetovstvo, saj ni želel, da bi Sofia ostala sama z otrokom, ki ne bi bil njen biološki otrok. Igralec trdi, da je bil eden od razlogov za pisanje avtobiografije želja, da popravi napačne informacije, ki so se o njem pojavljale skozi leta. Ob tem poudarja, da ločitev ni osrednja tema knjige, temveč je to njegova dolgotrajna borba za zdravje, telesno in duševno okrevanje ter prizadevanje, da bi znova zgradil svoje življenje.

Danes pravi, da nima več simptomov bolezni in da ne jemlje zdravil. Srečo je našel ob igralki Caitlin O'Connor, s katero je zaročen. Tudi Sofia je nadaljevala svoje življenje, se posvetila karieri in novim projektom, vendar se zdi, da se zgodba o njunem zakonu vsaj v javnosti še ni končala. Ali se bo po izidu celotnih spominov odločila za neposrednejši odgovor, bo pokazal čas. Za zdaj je jasno, da nekdanja zakonca na svoj zakon gledata precej različno. Medtem ko se je Manganiello odločil svojo različico zgodbe predstaviti na straneh knjige, je Sofía pokazala, da za odgovor nekdanjemu možu ni vedno treba veliko besed.