Nekdanji princ Andrew s kruto opazko ponižal nekdanjo ženo

Nekdanji princ Andrew in Sarah Ferguson sta se v javnosti dolga leta predstavljala kot »najsrečnejši ločen par na svetu«. Kljub ločitvi v devetdesetih letih, ki so jo zaznamovali škandali, sta ostala tesno povezana in si celo delila prebivališče v dvorcu Royal Lodge. Vendar pa nova pričevanja kraljevih biografov slikajo precej bolj mračno podobo njunega odnosa, ki naj bi temeljil na ustrahovanju in koristoljubju.

Tina Brown, nekdanja urednica revije Vanity Fair in avtorica uspešnice »The Palace Papers«, v svoji knjigi opisuje incident iz leta 2015. Medtem ko je Sarah v rezidenci Royal Lodge gostila neimenovanega ameriškega medijskega mogotca, naj bi v sobo vstopil Andrew in gosta vprašal: »Kaj počneš s to debelo kravo?«

Gost je bil nad prinčevim ponižujočim tonom osupel. Po njegovih besedah je dobil vtis, da se Sarah nekdanjega moža odkrito boji in da mora za svojo varnost ter status dobesedno »plesati, kot on žvižga«. Za Sarah je bila opazka še posebej boleča, saj se je leta spopadala z odvečno težo in javnim norčevanjem, ko so jo britanski mediji zbadali z vzdevki, kot sta »Duchess of Pork« (vojvodinja svinjska) ali »Fat Frumpy Fergie« (debela, zapuščena Fergie). Takšni napadi so, kot je nekoč priznala sama, segli do globin njene duše.

Avtorica Tina Brown takšno dinamiko opisuje kot »simbiozo čistega preživetja«. Čeprav njun odnos na prvi pogled deluje nenavadno, naj bi bil v ozadju precej pragmatičen dogovor: Andrew Sarah finančno rešuje iz dolgov, ona pa mu v zameno nudi brezpogojno lojalnost, ko ga obkrožajo škandali. To se je jasno pokazalo pri aferi Jeffrey Epstein, ko je Sarah javno zagovarjala Andrewa kot »dobrega in poštenega človeka«, kljub resnim obtožbam o spolnih zlorabah.

Vendar pa sence preteklosti ne izginjajo. Dokumenti, ki jih je objavil odbor ameriškega kongresa, so razkrili, da sta oba s pokojnim pedofilom Epsteinom komunicirala precej dlje, kot sta bila pripravljena priznati. Andrew se je nedavno znašel v še večjih težavah, ko so na dan prišla elektronska sporočila, ki nakazujejo, da je Epsteinu razkrival zaupne dokumente iz časa, ko je bil britanski trgovinski odposlanec.

Vulgarni humor in vzvišenost

Knjiga Andrewa Lownieja »Entitled: The Rise and Fall of the House of York« razkriva še drugo plat prinčeve osebnosti – nagnjenost k vulgarnim šalam in poniževanju podrejenih. Za razliko od kralja Karla ali kraljice matere, ki sta z osebjem ravnala spoštljivo, naj bi Andrew z njimi komuniciral prek ukazovalnih fraz in žaljivk.

Njegov smisel za humor naj bi bil po pričevanjih naravnost otročji in krut. Goste na zabavah naj bi pripravil do tega, da zaprejo oči in plosknejo, medtem ko so v rokah držali odprto tubo gorčice, ki jim je nato poškropila obraz. Še bolj bizarni so incidenti, ko naj bi gostu med večerjo potisnil obraz v hrano ali na družabnem dogodku neznani ženski brez razloga odpel zadrgo na obleki.

Takšna pričevanja mečejo povsem novo luč na življenje v dvorcu Royal Lodge, iz katerega so Andrewa v začetku leta dokončno izselili. Podoba složnega nekdanjega para se tako vse bolj sesuva v prah, zamenjuje pa jo zgodba o toksičnosti in krhkih zavezništvih.