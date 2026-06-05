Na Otoku razburja početje brata kralja Karla III., nazivov zaradi ene afere že nima več

Nekdanji britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Nekdanji britanski princ in brat kralja Karla III., ki je danes znan le kot Andrew Mountbatten-Windsor, je do nedavnega odvzema vseh nazivov in izključitve iz uradnih dolžnosti kraljeve družine živel v dvorcu Royal Lodge na posestvu v Windsorju blizu Londona.

V dvorcu s 30 spalnicami je prebival praktično brezplačno in je plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem treh hiš, ki so del obsežnega posestva, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ugotovil nacionalni revizijski urad Združenega kraljestva. V poročilu o nepremičninskih poslih članov kraljeve družine, ki je bilo objavljeno danes, so pri uradu zapisali še, da ne vedo, kakšna je bila višina najemnin, ki jih je prejemal Andrew, hiše pa so od aprila prazne.

Nepremičnine oddajal zaposlenim ali nekdanjim zaposlenim

Viri blizu kraljeve družine po poročanju britanskega BBC navajajo, da je Andrew nepremičnine oddajal zaposlenim ali nekdanjim zaposlenim, znesek pa naj bi zadostoval le za kritje tekočih stroškov. Praksa naj bi bila sporna zato, ker bi moral tovrstne prihodke dobivati javni sklad, ki upravlja s premoženjem kraljeve družine. Andrewu so zaradi afere z Epsteinom lani odvzeli naziv princa, že leta 2019 pa se je zaradi tega umaknil iz javnega življenja. Prisiljen se je bil tudi preseliti v Norfolk, daleč od svoje nekdanje rezidence na posestvu v Windsorju.

Poročilo nacionalnega revizijskega urada je medtem v britanski javnosti znova sprožilo razprave zaradi nejasnih dogovorov o upravljanju nepremičnin kraljeve družine, parlamentarni odbor za javne finance pa naj bi še letos sprožil preiskavo v zvezi s kraljevimi posestmi. Kralj Karel III. se je sicer po smrti svoje matere kraljice Elizabete II. leta 2022 lotil temeljite preureditve financ kraljeve družine.