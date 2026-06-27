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Nekdanji smučarski as Bode Miller aretiran v Idahu, pri sebi je imel nore gobe (FOTO)

Iz zapora so ga izpustili po plačilu 5000 dolarjev varščine.
Aretiran je zaradi posedovanja mamil. FOTO: Fremont County Court
Aretiran je zaradi posedovanja mamil. FOTO: Fremont County Court
I. R.
 27. 6. 2026 | 08:20
3:02
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NEKDANJI ameriški smučarski as Bode Miller je bil aretiran v ameriški zvezni državi Idaho zaradi posedovanja mamil. Kot razkriva policijsko poročilo, je imel 48-letnik ob aretaciji 6. junija pri sebi manjšo količino psilocibinskih, t. i. norih gob. Izrekel se je za nedolžnega glede posesti nadzorovane snovi in posesti pripomočkov za uživanje mamil.

Miller je na Instagramu pojasnil, da ga je prometna policija v Idahu ustavila na avtocesti, ko je pospešil, da bi prehitel vozilo. Vozil se je s prijateljem, ki je imel pri sebi manjšo količino kanabisa in pipico za kanabis, Miller pa pravi, da tega ni vedel. »V celoti sva sodelovala s policistom. Upam, da bodo obtožbe opuščene, ko bodo ugotovljena vsa dejstva,« je dejal Američan, ki so ga izpustili iz zapora po plačilu 5000 dolarjev varščine. V poročilu ob aretaciji je namestnik šerifa v okrožju Fremont Jacob Hurt zapisal, da je pri Millerju našel belo vrečko iz prodajalne konoplje s 4,1 grama psihedeličnih gob.

Medtem ko ima Idaho ene najstrožjih zakonov glede mamil v ZDA, sta sosednji zvezni državi Kolorado in Oregon legalizirali uporabo psilocibina za terapevtske namene. Omenjena substanca postaja vse bolj priljubljena med nekaterimi zagovorniki zdravja, ki menijo, da mikrodoziranje ali uporaba v terapevtskih okoljih lahko pomaga pri lajšanju tesnobe, depresije in posttravmatske stresne motnje.

Miller je bil že kot tekmovalec v svetovnem pokalu izjemno atraktiven, nepredvidljiv in je k smučanju vedno pristopal s svojim prepoznavnim tveganim slogom. Njegova zadnja velika tekma je bil superveleslalom na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Beaver Creeku v Koloradu, ki se je po odličnih vmesnih časih končal z grdim padcem. Miller je nato prestal operacijo zaradi raztrgane tetive desne zadnje stegenske mišice. Uradno se je upokojil leta 2017.

Nekdanji plejboj alpskega smučanja se je povsem umiril tudi v svojih zvezah – potem ko sta se mu rodila dva otroka v dveh bežnih zvezah, se je leta 2012 poročil s profesionalno igralko odbojke Morgan Beck. V zakonu se jima je rodilo sedem otrok. Leto in pol stara hčerka Emmy je leta 2018 utonila v bazenu, zato sta zakonca postala velika zagovornika varnosti otrok v vodi.

Miller, ki je odraščal v divjini New Hampshira v leseni koči brez elektrike in tekoče vode s hipijevskimi starši, dvema sestrama in bratom, je v zasebnem življenju doživel še več tragedij. Leta 2007 je njegov 24-letni bratranec smrtno ranil in nato še povozil policista, preden ga je do smrti ustrelil naključni mimoidoči, leta 2013 pa je zaradi epileptičnega napada umrl njegov mlajši brat, deskar Chelone Miller, star 29 let.

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