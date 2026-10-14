Nekdanjo manekenko Slađano Teslo našli mrtvo v stanovanju, sosedje je več dni niso videli

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Nekdanjo znano manekenko Slađano Teslo (53) so v torek našli mrtvo v njenem stanovanju v Novem Beogradu v Srbiji. Po neuradnih informacijah je živela sama, sosedje pa je več dni niso videli. Ko se je iz njenega stanovanja začel širiti neprijeten vonj, so o tem obvestili upravnika stavbe, ki je nato poklical policijo.
Po prihodu na kraj so pristojne službe vstopile v stanovanje, kjer so našle njeno truplo. Okoliščine njene smrti za zdaj niso pojasnjene. Natančen čas smrti in uradni vzrok bosta znana po opravljeni obdukciji in končani preiskavi.
Slađana Tesla je bila konec prejšnjega in v začetku tega stoletja eno najbolj prepoznavnih imen domače modne scene. V dolgoletni karieri je sodelovala s priznanimi domačimi in tujimi modnimi oblikovalci ter pustila pečat na modnih pistah po vsej regiji. V javnosti je bila znana tudi po trditvah o sorodstveni povezanosti s slovitim znanstvenikom Nikolo Teslo. Po koncu manekenske kariere je ostala dejavna v modnem svetu, kjer se je posvetila koreografiji in organizaciji dogodkov.
Novica o njeni smrti je tako pretresla tudi tiste, ki so jo poznali iz sveta mode. Več podrobnosti o okoliščinah smrti bo predvidoma znanih po končani preiskavi, poroča Mondo.
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