Nekdanjo manekenko Slađano Teslo našli mrtvo v stanovanju, sosedje je več dni niso videli

Nekdanjo znano manekenko Slađano Teslo (53) so v torek našli mrtvo v njenem stanovanju v Novem Beogradu v Srbiji. Po neuradnih informacijah je živela sama, sosedje pa je več dni niso videli. Ko se je iz njenega stanovanja začel širiti neprijeten vonj, so o tem obvestili upravnika stavbe, ki je nato poklical policijo.

Po prihodu na kraj so pristojne službe vstopile v stanovanje, kjer so našle njeno truplo. Okoliščine njene smrti za zdaj niso pojasnjene. Natančen čas smrti in uradni vzrok bosta znana po opravljeni obdukciji in končani preiskavi.

Pustila je pečat v modnem svetu

Slađana Tesla je bila konec prejšnjega in v začetku tega stoletja eno najbolj prepoznavnih imen domače modne scene. V dolgoletni karieri je sodelovala s priznanimi domačimi in tujimi modnimi oblikovalci ter pustila pečat na modnih pistah po vsej regiji. V javnosti je bila znana tudi po trditvah o sorodstveni povezanosti s slovitim znanstvenikom Nikolo Teslo. Po koncu manekenske kariere je ostala dejavna v modnem svetu, kjer se je posvetila koreografiji in organizaciji dogodkov.

Novica o njeni smrti je tako pretresla tudi tiste, ki so jo poznali iz sveta mode. Več podrobnosti o okoliščinah smrti bo predvidoma znanih po končani preiskavi, poroča Mondo.