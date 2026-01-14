  • Delo d.o.o.
NE BOJI SE STARANJA

Nekoč je za njo vzdihovalo staro in mlado, zdaj se do zvezdnice obnašajo takole nesramno

Zvezdnica serije Pesem ptic trnovk pametnjakovičem vrača milo za drago.
V Pesmi ptic trnovk so gledalci navijali za njeno ljubezen z duhovnikom. FOTO: Promocijsko gradivo

V Pesmi ptic trnovk so gledalci navijali za njeno ljubezen z duhovnikom. FOTO: Promocijsko gradivo

Takole je Rachel Ward videti danes. FOTO: Osebni Arhiv

Takole je Rachel Ward videti danes. FOTO: Osebni Arhiv

V mladosti je bila prava lepotica. FOTO: Promocijsko gradivo

V mladosti je bila prava lepotica. FOTO: Promocijsko gradivo

V Pesmi ptic trnovk so gledalci navijali za njeno ljubezen z duhovnikom. FOTO: Promocijsko gradivo
Takole je Rachel Ward videti danes. FOTO: Osebni Arhiv
V mladosti je bila prava lepotica. FOTO: Promocijsko gradivo
A. J.
 14. 1. 2026 | 07:11
4:03
A+A-

Medtem ko poskušajo hollywoodske zvezdnice na vse pretege zaustaviti staranje z raznimi lepotnimi posegi in operacijami, se njihove stanovske kolegice od drugod raje starajo dostojanstveno. Mednje sodi tudi zvezda uspešnice Pesem ptic trnovk, ob kateri so televizijski gledalci točili solze v 80. letih prejšnjega stoletja, Rachel Ward. Drama o prepovedani ljubezni med duhovnikom in lepotico je bila druga najbolj gledana miniserija vseh časov.

Žal mi je za tiste uboge duše, ki se tako bojijo staranja.

Danes 68-letna igralka, ki je upodobila glavno junakinjo Maggie, je življenje po nadaljevanki posvetila možu in trem otrokom ter trajnostnemu kmetovanju. Poročila se je s soigralcem, ki je v Pesmi ptic trnovk upodobil njenega moža, Bryanom Brownom, v katerega se je zaljubila prav na snemanju. Par ima 42-letno Rosie, 39-letno Matildo in 34-letnega Joeja. Skupaj vodita govedorejsko farmo Farmthru, osredotočata se na etično pridelavo mesa. Rachel se je ob začetku novega leta na Instagramu zahvalila strankam, ki podpirajo in razumejo njun trud, da bi bil vsak kos mesa pridelan s spoštovanjem do živali in okolja, pri tem pa nepričakovano naletela na kritike, ki s povedanim nimajo nobene zveze. Pametnjakoviči z družbenih omrežij so se zapičili v njen videz in jo kritizirali, češ da ne skrbi dobro zase. »Prebrala sem, da ima 68 let. Videti je veliko starejša! Stara sem 62 let in ne morem verjeti, da je le nekaj let starejša od mene,« se je ob igralkin videz obregnila ena od komentatork.

Takole je Rachel Ward videti danes. FOTO: Osebni Arhiv
Takole je Rachel Ward videti danes. FOTO: Osebni Arhiv
»OMG, kaj se je zgodilo s tabo? Bila si tako lepa???« je zapisal nekdo drug. V odgovor so se oglasili številni podporniki igralke, na očitke, da se zanemarja, pa je odgovorila tudi sama. »Samo žal mi je za tiste uboge duše, ki se tako bojijo staranja. Nekoč bodo spoznale, da je največja svoboda za žensko, ko se odpove mladosti in lepoti. Bilo je lepo, dokler je trajalo, a življenje ponuja še veliko več. Tega ne moreš vedeti, dokler ne prideš tja,« jim je položila na srce. Rachel, ki je v poplavi plastičnih sodobnic videti čudovito naravna, je bila v času, ko je igrala Maggie, dih jemajoča lepotica. In čeprav so gledalci serije Pesem ptic trnovk navijali za to, da bi postala par z ambicioznim duhovnikom, ki ga je upodobil Richard Chamberlain, je, ko so kamere ugasnile, iskrica preskočila k Brownu, ki je upodabljal Maggiejino ljubezensko izbiro v sili, moža Luka. Privlačnost med njima je bila očitna. »Imel je lep prsni koš. Mislim, da gre pri tem za kemijo, kajne? Za prvinske občutke,« je povedala Rachel v enem izmed intervjujev. »Ni bilo veliko razmišljanja. Všeč mi je bil. To je bilo to.« Kot je razkrila, je bil Brown pri dvorjenju zadržan.

»Bil je počasen. Res je trajalo večno. Mislim, da sem verjetno jaz naredila prvi korak,« je opisala njune začetke. Poročila sta se leta 1983. Richard Chamberlain, ki mu je bila v Pesmi zaupana najbolj oboževana moška vloga, se v zasebnem življenju ni zaljubljal v ženske. Svoje srce je poklonil Martinu Rabbettu, ki je bil njegov partner vse do igralčeve smrti lansko leto. »Naš dragi Richard je zdaj med angeli. Svoboden je in leti k ljubljenim, ki so odšli pred njim. Kako blagoslovljeni smo bili, da smo poznali tako neverjetno in ljubečo dušo. Ljubezen nikoli ne umre,« je zapisal Rabbett, ko je njegov partner pri 90 letih umrl zaradi zapletov po možganski kapi.

V mladosti je bila prava lepotica. FOTO: Promocijsko gradivo
V mladosti je bila prava lepotica. FOTO: Promocijsko gradivo

