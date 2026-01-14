Besni zaradi božične polnočnice na TV: tako so prikazali Jezusovo rojstvo (FOTO)

Nemško javnost je za praznike razburila televizijska upodobitev polnočnice na božični večer, ki je vsebovala zaigran prizor Jezusovega rojstva v jaslicah. Prizor sam po sebi ne bi bil nič posebnega, če ne bi šla umetniška interpretacija po okusu večine gledalcev malo predaleč - rojstvo namreč prikazuje močno s sluzjo in krvjo prekrito silhueto, v kateri je komajda prepoznati človeško figuro.

Neposredni prenos predstave je potekal iz cerkve sv. Marije v Stuttgartu, pod okriljem lokalne škofije, poroča britanski časnik The Guardian. Za kočljivo upodobitev Jezusa je odgovorna umetnica Eleni Sismanidou, ki je za prikaz uporabila odraslo žensko, ležečo v skrčenem, zarodkovem položaju, ter prekrito z lepljivim riževim papirjem. Ta naj bi simboliziral zaščitni sloj, s katerim so ob rojstvu prekriti novorojenčki. Kot da prizor ni bil že vizualno dovolj neprijeten, je ženska zraven še globoko dihala in se zvijala.

Mašo je vodil duhovnik Thomas Steiger, ki je med bogoslužjem poudaril, da prizor prikazuje človeka v njegovi najbolj ranljivi obliki – golega, izpostavljenega in nemočnega. Po njegovih besedah naj bi šlo za radikalno sporočilo krščanstva: Bog se človeku približa brez varne razdalje, popolnoma resnično in telesno. Režiserka predstave Milena Lorek je pozneje pojasnila, da sta z umetnico želeli prikazati napet trenutek med občutkom varnosti in eksistencialne tesnobe.

Sluzasti Jezus na božični maši v Stuttgartu. FOTO: Zajema Zaslona, Televizija Ard

Desni mediji so ponoreli

Prenos je sprožil izjemno močne odzive. Javna radiotelevizija ARD je v pičlih nekaj dneh prejela več kot 1.400 sporočil gledalcev, pretežno seveda ostre kritike. Zlasti desno usmerjeni mediji so nastop označili za žaljivega in nesprejemljivega za verski praznik. Nemški mediji so povzeli odzive gledalcev, ki so prizor opisovali kot grotesken in vesoljski, izprijen, predvsem pa neprimeren za božični večer.

Oglasili so se tudi lokalni politiki. Predstavniki krščansko demokratskih strank so opozorili, da je bila meja umetniške svobode po njihovem okusu prestopljena. Član mestnega sveta Stuttgarta Klaus Nopper je bil še posebej oster: po njegovem mnenju gre za popačeno interpretacijo božične zgodbe, ki pooseblja malo preveč sodobne ideološke trende. Ob tem je še pokritiziral, da se s takšnimi posegi brišejo temeljne krščanske vrednote in spodkopava družbena povezanost vernikov.