  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEZADOVOLJNI

Besni zaradi božične polnočnice na TV: tako so prikazali Jezusovo rojstvo (FOTO)

Nemški televiziji, ki je v sodelovanju s Stuttgartsko škofijo pripravila malce preveč moderno božično predstavo, se umetniška žilica ni obrestovala.
Sluzasti Jezus na božični maši v Stuttgartu. FOTO: Zajema Zaslona, Televizija Ard
Sluzasti Jezus na božični maši v Stuttgartu. FOTO: Zajema Zaslona, Televizija Ard
G. P.
 14. 1. 2026 | 07:55
 14. 1. 2026 | 07:55
2:43
A+A-

Nemško javnost je za praznike razburila televizijska upodobitev polnočnice na božični večer, ki je vsebovala zaigran prizor Jezusovega rojstva v jaslicah. Prizor sam po sebi ne bi bil nič posebnega, če ne bi šla umetniška interpretacija po okusu večine gledalcev malo predaleč - rojstvo namreč prikazuje močno s sluzjo in krvjo prekrito silhueto, v kateri je komajda prepoznati človeško figuro.

Neposredni prenos predstave je potekal iz cerkve sv. Marije v Stuttgartu, pod okriljem lokalne škofije, poroča britanski časnik The Guardian. Za kočljivo upodobitev Jezusa je odgovorna umetnica Eleni Sismanidou, ki je za prikaz uporabila odraslo žensko, ležečo v skrčenem, zarodkovem položaju, ter prekrito z lepljivim riževim papirjem. Ta naj bi simboliziral zaščitni sloj, s katerim so ob rojstvu prekriti novorojenčki. Kot da prizor ni bil že vizualno dovolj neprijeten, je ženska zraven še globoko dihala in se zvijala.

Mašo je vodil duhovnik Thomas Steiger, ki je med bogoslužjem poudaril, da prizor prikazuje človeka v njegovi najbolj ranljivi obliki – golega, izpostavljenega in nemočnega. Po njegovih besedah naj bi šlo za radikalno sporočilo krščanstva: Bog se človeku približa brez varne razdalje, popolnoma resnično in telesno. Režiserka predstave Milena Lorek je pozneje pojasnila, da sta z umetnico želeli prikazati napet trenutek med občutkom varnosti in eksistencialne tesnobe.

Sluzasti Jezus na božični maši v Stuttgartu. FOTO: Zajema Zaslona, Televizija Ard
Sluzasti Jezus na božični maši v Stuttgartu. FOTO: Zajema Zaslona, Televizija Ard

Desni mediji so ponoreli

Prenos je sprožil izjemno močne odzive. Javna radiotelevizija ARD je v pičlih nekaj dneh prejela več kot 1.400 sporočil gledalcev, pretežno seveda ostre kritike. Zlasti desno usmerjeni mediji so nastop označili za žaljivega in nesprejemljivega za verski praznik. Nemški mediji so povzeli odzive gledalcev, ki so prizor opisovali kot grotesken in vesoljski, izprijen, predvsem pa neprimeren za božični večer.

Oglasili so se tudi lokalni politiki. Predstavniki krščansko demokratskih strank so opozorili, da je bila meja umetniške svobode po njihovem okusu prestopljena. Član mestnega sveta Stuttgarta Klaus Nopper je bil še posebej oster: po njegovem mnenju gre za popačeno interpretacijo božične zgodbe, ki pooseblja malo preveč sodobne ideološke trende. Ob tem je še pokritiziral, da se s takšnimi posegi brišejo temeljne krščanske vrednote in spodkopava družbena povezanost vernikov.

Več iz teme

sluzasti jezusNemčijakritike
ZADNJE NOVICE
09:22
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILSKI TRG

Lani več elektrificiranih avtomobilov

Bencinski pogon je še vedno daleč pred vsemi, a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor.
Gašper Boncelj14. 1. 2026 | 09:22
09:10
Novice  |  Svet
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
14. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Svet
POSNETEK, KI BURI AMERIKO

Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu gesto pokazal protestniku.
14. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZAROČENA

Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit.
14. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
08:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
14. 1. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki