Nenadna smrt priljubljenega igralca pretresla oboževalce, star je bil le 39 let

Alexis Ortega, znani mehiški igralec in glasovni umetnik, je umrl v 39. letu starosti. Za seboj je pustil bogato kariero in tisoče oboževalcev, ki so si ga zapomnili kot glas Petra Parkerja v Marvelovih filmskih uspešnicah, kot sta Stotnik Amerika: Državljanska vojna in Maščevalci: Brezmejna vojna.

Njegove glasovne interpretacije Spider-Mana so mu prinesle status ikone med občinstvom v Latinski Ameriki, še posebej pa je bil hvaljen zaradi svoje sposobnosti, da liku vdahne tako humor kot čustvenost.

Žalostno novico o njegovi smrti je kot prva objavila stran, posvečena svetu sinhronizacije: »Z žalostjo sporočamo vest o smrti igralca Alexisa Ortege. Njegovi družini, prijateljem in sodelavcem v teh težkih trenutkih izrekamo najgloblje sožalje,«.

Vzrok smrti še vedno ni znan, pa je poročal TMZ.