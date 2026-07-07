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NENADOMA UMRLA

Mnogo prezgodaj umrla slavna pevka, njeno uspešnico poznamo prav vsi

Umrla je le nekaj tednov pred svojim rojstnim dnem.
Lauren Bennett je umrla nenadoma, razlog ni znan. FOTO: Getty Images
Lauren Bennett je umrla nenadoma, razlog ni znan. FOTO: Getty Images
N. P.
 7. 7. 2026 | 11:56
 7. 7. 2026 | 13:31
2:34
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V 37. letu starosti je nenadoma umrla britanska pevka Lauren Bennett, najbolj znana kot članica dekliške skupine G.R.L. in prepoznaven glas, ki je zaznamoval planetarni mega hit zasedbe LMFAO Party Rock Anthem. Žalostno vest so na Instagramu potrdile njene kolegice iz skupine, ki so ob tem zapisale, da so njihova srca zlomljena in da bo njen duh za vedno ostal v njihovih srcih. Čeprav uradni vzrok smrti javnosti še ni znan, tuji mediji poročajo, da je pevka v Angliji umrla že konec maja, le nekaj tednov pred svojim rojstnim dnem, preiskava o okoliščinah njene smrti pa je napovedana za oktober.

Njena glasbena pot se je začela v domači Angliji, kjer je kot najstnica nastopala na lokalnih tekmovanjih in se pojavila v priljubljeni oddaji The X Factor. Pot jo je kmalu odvedla v Los Angeles, kjer se je pridružila skupini Paradiso Girls, ki jo je zasnovala Robin Antin, sicer idejna vodja svetovnega fenomena Pussycat Dolls. Skupina je leta 2009 dosegla opazen uspeh s singlom Patron Tequila, po njenem razpadu pa je Lauren sodelovala z zvezdniki, kot sta CeeLo Green in will.i.am.

Prelomni trenutek njene kariere se je zgodil leta 2011, ko je posodila svoj prepoznavni vokal za refren in prehod v svetovni uspešnici Party Rock Anthem dua LMFAO. Skladba je postala takojšnja poletna himna zabav po vsem svetu in je na prestižni lestvici Billboard Hot 100 kraljevala kar šest tednov. Ta uspeh ji je odprl vrata do naslednjega velikega projekta, saj je postala članica nove skupine G.R.L., ki je nase opozorila s pesmijo Vacation v filmu Smrkci 2, sodelovanjem s Pitbullom pri hitu Wild Wild Love ter lastno uspešnico Ugly Heart.

Zaslovela je po sodelovanju z dvojcem LMFAO. FOTO: Reuters
Zaslovela je po sodelovanju z dvojcem LMFAO. FOTO: Reuters

Uspeh skupine je leta 2014 zasenčila nepredstavljiva tragedija, ko je pri 25 letih storila samomor njihova članica Simone Battle. Čeprav so preostale članice takrat pogumno nadaljevale delo, izdale ganljivo balado Lighthouse in se posvetile ozaveščanju o duševnem zdravju, so bili pritiski in žalost preveliki, zato se je skupina po nekaj prekinitvah in ponovnih združitvah dokončno razšla leta 2020. V zadnjem obdobju se je Lauren preizkušala v solo vodah in raziskovala country glasbo, letos februarja pa je izdala priredbo klasike These Boots Are Made for Walkin'. Za seboj je pustila partnerja, igralca in plesalca Kennyja Wormalda, ter njuno šestletno hčerko Harlow.

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