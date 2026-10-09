Nenadoma umrl 35-letni obraz priljubljene oddaje: »Njegova izguba je neizmerno žalostna.«

V starosti 35 let je umrl britanski kmet Frank Carr, znan obraz priljubljene BBC-jeve oddaje Countryfile, kjer je gledalcem predstavljal vsakdanje izzive sezone kotitve ovac. Carr je bil kmet četrte generacije na družinski kmetiji Lee Gate Farm v pogorju Yorkshire Dales, kjer je obdeloval več kot 800 hektarjev zemljišč ter skrbel za obsežno živino.

Žalostno novico je sporočila revija Farmers Guardian, v kateri so poudarili njegovo izjemno predanost kmetovanju: »Ko je zrl čez širno pokrajino, je s ponosom govoril o dediščini kmetije in svoji odločenosti, da jo vodi naprej. Ta predanost prihodnjim generacijam je bila nekaj, kar je Frank v celoti utelešal.« Urednica revije Katie Jones se mu je poklonila z besedami: »Vsi, ki so Franka spoznali skozi kmetovanje, njegovo delo ali nastope v medijih, si ga ne bodo zapomnili le kot nadarjenega mladega kmeta, temveč kot nekoga, ki je predstavljal najboljše od nove generacije — predanega družini, živini, svoji zemlji in prihodnosti britanskega kmetijstva.« Dodala je še: »Njegova izguba pri rosnih 35 letih je neizmerno žalostna.«

Ob novici so se na družbenih omrežjih usuli številni odzivi in sožalja. Gledalci ter kmetijska skupnost so se od njega poslavljali s zapisi, kot so »pošiljam obilo ljubezni družini in prijateljem te čudovite duše« ter »tragična izguba za kmetijsko skupnost — bil je tako mlad«.